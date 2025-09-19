قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
الصحة تطلق خطة شاملة لتعزيز الصحة المدرسية.. تفاصيل

الدراسة - ارشيفية
عبدالصمد ماهر

أطلقت وزارة الصحة والسكان، خطة متكاملة لتعزيز خدمات الصحة المدرسية ودعم النشء صحيًا وتعليميًا، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.

تأتي هذه الخطة في إطار استعدادات العام الدراسي 2025/2026، وحرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب في المدارس والمعاهد الأزهرية بجميع أنحاء الجمهورية.

عُقد اجتماع موسع في وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والشيخ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور مكرم نبراوي، مدير إدارة التعليم والمنهج، والدكتورة رشا علي أبوزيد، مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب، والدكتورة جهاد زكريا من الإدارة المركزية للأمراض السارية، والدكتور محمد عزت وفريق عمل الصحة المدرسية.

ناقش الاجتماع خطة العمل المشتركة للعام الدراسي الجديد، والتي تشمل تفعيل الفحص الطبي الشامل للطلاب الجدد، وتكثيف برامج التوعية الصحية في المدارس والمعاهد، مع التركيز على صحة الفم والأسنان، والإسعافات الأولية، والنظافة الشخصية، والصحة النفسية.

تهدف هذه البرامج إلى رفع الوعي الصحي للطلاب، وتعزيز قدراتهم الدراسية والمشاركة الفعّالة في الأنشطة التعليمية.

إرساء نموذج متكامل للرعاية الصحية

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع في الأول من سبتمبر 2025 بين الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف دعم الطلاب صحيًا وتعليميًا، وإرساء نموذج متكامل للرعاية الصحية في المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الدكتورة رشا خضر أهمية الصحة المدرسية كركيزة أساسية لحماية النشء، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات فحص طبي شامل ومبادرات توعوية تغطي مختلف الجوانب الصحية.

وأوضحت أن التنسيق يتم عبر اجتماعات مكثفة مع إدارة الصحة المدرسية والشباب ومديري السن المدرسي بكافة المحافظات لتوزيع مهام الإشراف والمتابعة وضمان الاستعداد الأمثل للعام الدراسي.

من جانبه، أكد الشيخ أحمد الشرقاوي التزام الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير بيئة تعليمية آمنة، مشددًا على أن الطلاب أمانة تستوجب تقديم رعاية شاملة تعزز من صحتهم وتحصيلهم الدراسي.

وأضافت الدكتورة رشا علي أبوزيد أن الخطة تشمل حملات توعية ميدانية وبرامج تدريبية للكوادر الطبية بالمدارس، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة والتدخل السريع في الحالات الطارئة.

وأشار الدكتور مكرم نبراوي إلى حرص قطاع التعليم بالأزهر على التكامل مع وزارة الصحة لتنفيذ الخطة، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية صحية تدعم التحصيل الدراسي وتنمية مهارات الطلاب الحياتية.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بالعمل المشترك مع كافة الجهات لضمان نجاح هذه الخطة، وتوفير بيئة دراسية صحية وآمنة تعزز من جودة التعليم وسلامة النشء في جميع أنحاء الجمهورية.

العام الدراسي الجديد أول يوم دراسة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الأزهر الشريف شيخ الأزهر الشريف

