قوات اليونيفيل تدعو لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان

أكد داني الغفري، المتحدث باسم قوات اليونيفيل، أن الهجمات التي وقعت مؤخراً والمتعلقة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وخاصة الليلة الماضية، تشكل تهديدًا خطيرًا على الاستقرار الهش الذي تعيشه المنطقة منذ تشرين الثاني 2024، داعيا إلى ضرورة التوقف الفوري عن هذه الأعمال العدائية حفاظًا على الأمن والسلام في المنطقة.

وأوضح «الغفري»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن قوات اليونيفيل تأمل في التزام الطرفين، لبنان وإسرائيل، بأحكام القرار 1701 وتفاهم وقف الأعمال العدائية الذي جرى في نوفمبر 2024، مضيفا أن قوات حفظ السلام تعمل بشكل يومي مع الجيش اللبناني لإعادة انتشار القوات وتأمين استقرار أفضل على طول الخط الأزرق وفي مناطق عمليات اليونيفيل.



وجوب ضبط النفس من جميع الأطراف

وفيما يخص احتمالية رد فعل من حزب الله على التصعيد الإسرائيلي، شدد «المتحدث» على ضرورة ضبط النفس من جميع الأطراف، محذرًا من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى خسارة التقدم الذي تم إحرازه منذ وقف الأعمال العدائية.

وذكر «الغفري» أن اليونيفيل تتواصل مع الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2790 الصادر في أغسطس الماضي، والذي يطالب الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من المناطق التي ما زال متواجدًا فيها جنوب لبنان، بما فيها المواقع الخمسة التي بقي فيها بعد تفاهم وقف الأعمال العدائية، إضافة إلى إزالة المناطق العازلة شمال الخط الأزرق، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية.