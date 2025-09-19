بكري: لا إقرار بأي سلام إلا مع نيل الفلسطينيين حقهم في إقامة دولتهم المستقلة

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أنه لا تطبيع ولا إقرار بأي سلام إلا أن ينال الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ووجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة شديدة اللهجة خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»: قائلا: «حذاري من اللعب بالنار مع مصر إحنا مستعدين نفدي البلد بدمنا وعرقنا والبلد دي طاهرة ومحمية وذكرت في القرآن وكل الأديان السماوية»

وأكد الإعلامي مصطفى بكري على أن إسرائيل التي تسيطر على 5 نقاط في جنوب لبنان تربط انسحابها من هذه النقاط بتفكيك سلاح حزب الله في كامل الأراضي اللبنانية.

حصر السلاح بين الدولتين

وأوضح أن إسرائيل تعتبر الحكومة عاجزة عن تحقيق هذا الهدف رغم قرارها الذي اتخذ في 5 سبتمبر الماضي بحصر السلاح بين الدولتين.

ولفت إلى أن حزب الله وعلى لسان نعيم قاسم، الأمين العام للحزب، قال في كلمة ألقاها في 15 أغسطس الماضي، أن خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح الحزب تمثل خضوعًا لقرار أمريكي إسرائيلي.

توقيع اتفاقية تعاون مع باكستان

ولفت مصطفى بكري إلى أن ما فعلته السعودية بتوقيع اتفاقية تعاون مع باكستان خير ما فعلته، كما أننا نريد تفعيل وتدشين وحدة عربية عسكرية للدفاع عن أمتنا العربية وليس دفاعًا عن دولة معينة ولكن دفاعًا عن كل الدول العربية.