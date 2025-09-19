قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
طارق فهمي: التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى تدرك قوة مصر وتخشى أي تجاوز يؤدي لمواجهتها
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أشرف زكي ومنير مكرم في زيارة للفنان عيد أبو الحمد بالمستشفى.. صور
قبل بدء الدراسة بساعات| إنارة المدرسة الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية وحل مشكلاتها
سموحة يحقق الفوز على حرس الحدود في الدوري
توك شو

مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمد البدوي

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض لمصر، وحذر من الاقتراب من الحدود المصرية أو التهجير القسري، لأن إسرائيل ستتحمل المسئولية كاملة.

الدفاع على الأمن القومي

وأعلن مصطفى بكري أن من يحاول المساس بالأمن القومي المصري لن يجد ردا إلا ردا قويا مفاده «الدفاع على الأمن القومي لمصر».

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: نحن لسنا دولة اعتداء ولسنا دولة ضعيفة ولدينا قائد عنيد في دفاعه عن الحق.. أقول لإسرائيل حذاري من السيسي.. حذاري من الراجل اللي قال الجيش اللي قدر يعملها في 1973 قادر يعملها مرة واثنين وثلاثة.

واختتم: “جيش مصر يعرف يحمي البلد دي ازاي.. لدينا 108 ملايين مقاتل.. البلد دي جوه دمنا وعرقنا.. والله يتحرك الرجالة في كل مكان بالبنادق والخرطوش.. يا صهاينة ويا أمريكا هناك التفاف شعبي بلا حدود خلف القائد السيسي والجيش والشرطة”.

مصطفى بكري الإعلامي مصطفى بكري القضية الفلسطينية الحدود المصرية التهجير القسري

