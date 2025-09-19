مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض

شدد الإعلامي مصطفى بكري على أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض لمصر، وحذر من الاقتراب من الحدود المصرية أو التهجير القسري، لأن إسرائيل ستتحمل المسئولية كاملة.

الدفاع على الأمن القومي

وأعلن مصطفى بكري أن من يحاول المساس بالأمن القومي المصري لن يجد ردا إلا ردا قويا مفاده «الدفاع على الأمن القومي لمصر».

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»: نحن لسنا دولة اعتداء ولسنا دولة ضعيفة ولدينا قائد عنيد في دفاعه عن الحق.. أقول لإسرائيل حذاري من السيسي.. حذاري من الراجل اللي قال الجيش اللي قدر يعملها في 1973 قادر يعملها مرة واثنين وثلاثة.

واختتم: “جيش مصر يعرف يحمي البلد دي ازاي.. لدينا 108 ملايين مقاتل.. البلد دي جوه دمنا وعرقنا.. والله يتحرك الرجالة في كل مكان بالبنادق والخرطوش.. يا صهاينة ويا أمريكا هناك التفاف شعبي بلا حدود خلف القائد السيسي والجيش والشرطة”.