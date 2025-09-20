قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
الدوري يا زمالك .. إعلامي يدعم لاعبي الفريق الأبيض
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز
رسميا .. بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
هجوم إلكتروني على عدة مطارات أوروبية.. ماذا يحدث؟
دعاء للميت آخر شهر مولد النبي.. كلمات مباركة تبدل قبره من نار لجنة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 فى مصر
بعد انتهاك روسيا أجواء إستونيا ..كندا تدعو الناتو لهذا الأمر
أدعية العام الدراسي الجديد .. أفضل دعوة للتوفيق وطلب النجاح
أخبار جنوب سيناء| زيادة السياحة بشرم الشيخ 40%.. وافتتاح سوق اليوم الواحد بنويبع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا .. بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية

جامعة عين شمس الاهلية
جامعة عين شمس الاهلية
حسام الفقي

تعلن جامعة عين شمس الأهلية عن انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2025 / 2026  اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال طلابها الجدد بكليات: الطب البشري، الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة تجمع بين جودة العملية الأكاديمية والخدمات الطلابية المتكاملة، بما يضمن تجربة جامعية متميزة للطلاب.

حيث أكدت إدارة الجامعة علي استعدادها لبدء الدراسة في الموعد المحدد، متمنية لجميع الطلاب عامًا جامعياً موفقًا مليئًا بالنجاح والتفوق.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بمقر جامعة عين شمس لحين الإنتهاء من تجهيزات حرم جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك وفقًا للاتى:
    •    كلية الطب البشري جامعة عين شمس الأهلية : بمقر كلية الطب – جامعة عين شمس.
    •    كلية الهندسة جامعة عين شمس الأهلية : بمقر كلية الهندسة – جامعة عين شمس.
    •    كلية الأعمال جامعة عين شمس الأهلية : بمقر كلية التجارة – جامعة عين شمس.
    •    كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة عين شمس الأهلية : بمقر الجامعة الأهلية بدار الضيافة خلف مستشفى عين شمس التخصصي.

جامعة عين شمس الأهلية جامعة عين شمس عين شمس الأهلية انطلاق الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أحمد الشرع

محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

ترشيحاتنا

بدء التوقيت الشتوي

اضبط ساعتك.. موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2025 وتطبيق الشتوي وتأخير 60 دقيقة

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

بالصور

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد