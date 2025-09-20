رسميا .. بدء الدراسة بجامعة عين شمس الأهلية

تعلن جامعة عين شمس الأهلية عن انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2025 / 2026 اليوم السبت الموافق 27 سبتمبر، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال طلابها الجدد بكليات: الطب البشري، الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة تجمع بين جودة العملية الأكاديمية والخدمات الطلابية المتكاملة، بما يضمن تجربة جامعية متميزة للطلاب.

حيث أكدت إدارة الجامعة علي استعدادها لبدء الدراسة في الموعد المحدد، متمنية لجميع الطلاب عامًا جامعياً موفقًا مليئًا بالنجاح والتفوق.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة هذا العام بمقر جامعة عين شمس لحين الإنتهاء من تجهيزات حرم جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك وفقًا للاتى:

• كلية الطب البشري جامعة عين شمس الأهلية : بمقر كلية الطب – جامعة عين شمس.

• كلية الهندسة جامعة عين شمس الأهلية : بمقر كلية الهندسة – جامعة عين شمس.

• كلية الأعمال جامعة عين شمس الأهلية : بمقر كلية التجارة – جامعة عين شمس.

• كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي جامعة عين شمس الأهلية : بمقر الجامعة الأهلية بدار الضيافة خلف مستشفى عين شمس التخصصي.