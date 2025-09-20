قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الغربية يتابع انتظام حركة نقل الركاب في أول أيام العام الدراسي الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية سير وانتظام حركة نقل الركاب في مختلف المواقف والطرق الرئيسية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، حيث شدد على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة المقررة وتكثيف الرقابة الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو زيادة الأجرة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتأمين حركة انتقال الطلاب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من خلال متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية وربطها بالمراكز والمدن، مشيرًا إلى أن توفير وسائل النقل واستقرار الحركة المرورية يمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن أي تجاوزات في حق المواطنين سيتم التعامل معها بحزم، موجهًا بتواجد القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بشكل دائم في الشارع لمتابعة المواقف والتأكد من انتظام حركة النقل دون معوقات.

دعم الأسر والعائلات 

وأضاف أن المحافظة تعمل على تسهيل انتقال الطلاب والطالبات إلى مقار دراستهم بالمدارس والجامعات، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع إدارات المواقف والمرور لضبط أي مخالفات وضمان توفير الخدمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل تهيئة المناخ الملائم لبداية عام دراسي منتظم وآمن، وأن المواطن يظل دائمًا في قلب الأولويات.

