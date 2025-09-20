قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
مدبولي يفتتح عددا من المشروعات في القنطرة غرب
خالد الغندور يحذر مجلس الزمالك من تأخر مستحقات اللاعبين

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لمجلس إدارة الفارس الأبيض برئاسة حسين لبيب، بشأن مستحقات لاعبي فريق الكرة الأول.

وقال خالد الغندور في تصريح تليفزيوني عبر شاشة" أون سبورت": “الزمالك عنده مشاكل مالية كبيرة واللعيبة بقالها كتير مخدتش فلوسها، بس اللعيبة منتشية بالانتصارات والتصدر”.

وأضاف: "اللعيبة ممكن تصبر شهر أو شهر ونص لكن لو اتأخرت أكتر من كدة هيبقى في مشاكل، المدرب مخدش فلوسه وخوان بيزيرا وشيكو بانزا نفس القصة".

وتابع: “اللي بيحب النادي بيخاف عليه، ومش بحب أبص تحت رجلي، وعايز يبقى في حلول للقادم عشان المواضيع متتأزمش”.

وواصل: “اللعيب عشان تاخد منه حافز ويلعب ويكسب لازم تديله فلوسه، ويبقى نفسيًا موجود”.

