خالد الغندور يحذر مجلس الزمالك من تأخر مستحقات اللاعبين

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، رسالة لمجلس إدارة الفارس الأبيض برئاسة حسين لبيب، بشأن مستحقات لاعبي فريق الكرة الأول.

وقال خالد الغندور في تصريح تليفزيوني عبر شاشة" أون سبورت": “الزمالك عنده مشاكل مالية كبيرة واللعيبة بقالها كتير مخدتش فلوسها، بس اللعيبة منتشية بالانتصارات والتصدر”.

وأضاف: "اللعيبة ممكن تصبر شهر أو شهر ونص لكن لو اتأخرت أكتر من كدة هيبقى في مشاكل، المدرب مخدش فلوسه وخوان بيزيرا وشيكو بانزا نفس القصة".

وتابع: “اللي بيحب النادي بيخاف عليه، ومش بحب أبص تحت رجلي، وعايز يبقى في حلول للقادم عشان المواضيع متتأزمش”.

وواصل: “اللعيب عشان تاخد منه حافز ويلعب ويكسب لازم تديله فلوسه، ويبقى نفسيًا موجود”.