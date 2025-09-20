قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

سريرك قد يكون سببا في مرضك.. إليك السبب

السرير
السرير
هاجر هانئ

لا يوجد شيء مثل الزحف إلى السرير، والالتفاف في بطانياتك، ووضع رأسك في وسادتك، ولكن قبل أن تشعر بالراحة، قد ترغب في معرفة أن سريرك يحتوي على  مزيج العرق واللعاب والقشرة الرأس وخلايا الجلد الميتة وحتى جزيئات الطعام يجعلها البيئة المثلى لمجموعة كاملة من الجراثيم مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات وحتى الحشرات الصغيرة للنمو.

هناك العديد من الملوثات - البكتيريا والفطريات والمسببات للحساسية - التي لا يمكنك رؤيتها ولكن الدراسات تظهر وجودها، عندما تتحرك أثناء النوم، تقوم بركلها حتى الهواء وتتنفسها.


 

‏‎إليك ما يتربص في سريرك.

عث‏‎ الغبار

‏‎أربعة من أصل خمسة منازل في العالم تحتوي على سرير واحد على الأقل مع عث الغبار، وفقا لجمعية الرئة الأمريكية، صدق أو لا تصدق، الآفات نفسها ليست المشكلة الكبيرة. إنه برازهم.


 

‏‎قال الدكتور: "إن فضلات عث الغبار شديدة الحساسية". ويليام بيرغر، زميل في الأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة.

‏‎حتى لو لم تكن تعاني من حساسية من براز عث الغبار - وفقط اختبار الحساسية يمكن أن يخبرك بالتأكيد - فقد لا تزال تزعجك، بالطريقة التي سيفعلها الفلفل إذا نفخ في أنفك وعينيك.

‏‎الحل: لدى جمعية الرئة الأمريكية العديد من التوصيات للحد من عث الغبار، بما في ذلك التخلص من السجاد والمسح الرطب للأرضيات.


 

‏‎العفن والفطريات

‏‎ الأسرة بها العفن والفطريات والبكتيريا والملوثات الأصغر من قطر شعرك.

‏‎حقائق الفطريات وحدها ستجعلك ترتجف، نظرت إحدى الدراسات في 10 وسائد في الاستخدام المنتظم ووجدت أن لديها بشكل جماعي 47 نوعا من الفطريات.

‏‎الحل: يوصي بوضع جهاز تنقية الهواء مع فلتر HEPA بجوار سريرك.

رجل ينام على السرير

‏‎

جالون من العرق

‏‎فكر في الأمر: تقضي ثلث حياتك في السرير، لذلك ستتعرق هناك - ما يصل إلى 26 غالونا سنويا، وفقا لبعض الدراسات.

‏‎يمكن أن يكون لديك عقدية أو مكورات عنقودية على بشرتك، وهذا يمكن أن يصيبك أو شريكك.

‏‎الحل: توصي جمعية الرئة الأمريكية بغسل الفراش بالماء الساخن مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

‏‎نفايات حيوانك الأليف

‏‎بغض النظر عن مدى حبك لحيوانك الأليف، فقد يكون لديك حساسية من وبره وبوله ولعابه.

الحل: إذا كان لديك حيوان أليف، يوصي بتنظيف وتعقيم فراشك ووسائدك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع،  فإن التنظيف بالمكنسة الكهربائية مفيد للتخلص من الملوثات الأخرى.

المصدر: cnn

