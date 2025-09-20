وفاء عامر توجه رسالة للجمهور في أحدث ظهور

وجهت الفنانة وفاء عامر، رسالة لجمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت وفاء عامر عبر فيسبوك: “أجمل الحاجات في الدنيا بتيجي من غير ما نتوقع”.

قرار المحكمة ضد مروة يسري

وقضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، بحبس مروة يسري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بالسب والقذف ضد الفنانة وفاء عامر.

وشهدت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية مروة يسري، المعروفة إعلاميًا باسم "ابنة مبارك"، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية قد قررت في وقت سابق تأجيل محاكمة مروة يسري إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.