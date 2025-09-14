قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منح الفرص للكوادر الشابة| جمال عبدالحميد يعلّق على اعتذار «الخطيب» عن رئاسة الأهلي
قانون السجل التجاري.. 3 أفعال تعرّضك للحبس وغرامة 500 جنيه | احذرها
ضربت منة فضالي بالقلم .. هاني عادل يروي أصعب مشاهده في «أزمة ثقة» |فيديو
روسيا تتهم بولندا بعدم الاستعداد للتشاور حول حادثة الطائرات المسيرة
من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور
الناس اللي بتفهم كورة.. «الغندور» يتغزل في لاعب الزمالك بعد مباراة المصري
بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»

وفاء عامر
وفاء عامر
علا محمد

علّقت الفنانة وفاء عامر، في أول رد فعل لها، على قرار حبس مروة يسري، المعروفة إعلاميًا باسم "ابنة مبارك"، لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":
"من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً."

قرار المحكمة ضد مروة يسري
قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، بحبس مروة يسري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بالسب والقذف ضد الفنانة وفاء عامر.

وشهدت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية مروة يسري، المعروفة إعلاميًا باسم "ابنة مبارك"، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية قد قررت في وقت سابق تأجيل محاكمة مروة يسري إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.

مروة يسري محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية رئيس المحكمة المستشار أحمد فوزي المستشار زياد مباشر بنت مبارك لمروة يسري المعروفة إعلاميا بنت مبارك قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

ترشيحاتنا

حسام عبد المجيد

وائل القباني: حسام عبد المجيد رافض التجديد للزمالك.. ويتساءل: ما الأزمة من انتقاله للأهلي؟

بيراميدز

المدير العام لأوكلاند سيتي يتحدث عن التحضيرات لمباراة بيراميدز في كأس الإنتركونتيننتال

الغندور

الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك على المصري بثلاثية نظيفة

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد