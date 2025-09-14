من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً.. أول تعليق لـ وفاء عامر بعد حبس «ابنة مبارك»

علّقت الفنانة وفاء عامر، في أول رد فعل لها، على قرار حبس مروة يسري، المعروفة إعلاميًا باسم "ابنة مبارك"، لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة وفاء عامر.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":

"من أبكى الناس ظلماً أبكاه الله قهراً."

قرار المحكمة ضد مروة يسري

قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمود حسن، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر، بحبس مروة يسري سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في القضية المتعلقة بالسب والقذف ضد الفنانة وفاء عامر.

وشهدت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية مروة يسري، المعروفة إعلاميًا باسم "ابنة مبارك"، في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي تتهمها فيها بالسب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية قد قررت في وقت سابق تأجيل محاكمة مروة يسري إلى جلسة اليوم للنطق بالحكم.