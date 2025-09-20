الدمرداش: عمومية الزهور شهدت التصويت الالكتروني في أول تجربة بمصر

أعرب المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور عن سعادته بالأجواء التي شهدتها الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" لنادي الزهور، لتعديل لائحة النظام الأساسي لقانون الرياضة والتي اختتمت بموافقة الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي لقانون الرياضة وذلك بموافقة 3131 من اجمالي 4392 والذين حضروا الجمعية العمومية.

وقال الدمرداش أن هذه أول جمعية عمومية يتم فيها تطبيق التصويت الالكتروني ويشرف عليها هيئتين قضائيتين (هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية ) نوجه لهما كل الشكر، وهي تجربة سيتم تعميمها فيما بعد على باقي الهيئات بعد نجاحها في نادي الزهور.

وأشاد الدمرداش بدور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذه التجربة الثرية التي خص بها نادي الزهور ليكون مثالاً لباقي الأندية فيما بعد مما يؤكد رغبة الوزير في التغيير، كما أشاد بمجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة دكتورة رانيا المشاط على مجهودها في تطبيق هذه التجربة التي تعد التطور الطبيعي.

وقد وجه المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي على ثقتهم وتوافدهم بكثرة للإدلاء بصوتهم في يوم احتفالي جميل اتسم بالمشاعر الاسرية الجميلة.



واختتم الدمرداش تصريحاته معبراً عن سعادته بوعي أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزهور الذين وافقو على التعديلات وهي موافقة مستبشرة واعية تؤكد أن الجمعية العمومية هي مصدر السلطات، وقريبا سندعو للجمعية العمومية العادية التي تشمل انتخاب مجلس ادارة وسيكون الصندوق هو الفيصل وبيننا وبينكم ما قدمنا.

وقد اعلن المستشار عادل فوزي، رئيس اللجنة القضائية المشكلة لمتابعة عملية الجمعية العمومية "الاجتماع الخاص" لنادي الزهور، عن موافقة الجمعية العمومية على التعديلات المقترحة للائحة النظام الأساسي لقانون الرياضة وذلك بموافقة 3131 من اجمالي 4392 والذين حضروا الجمعية العمومية.

واوضح المستشار عادل فوزي ان اجمالي حضور الجمعية العمومية اليوم بلغوا 4392، بلغ عدد الاصوات الصحيحة 4034 صوتا فيما جاءت الاصوات الخاطئة 358 صوتا، حيث وافق على التعديلات اجمالي 3131 صوتا فيما طالب 903 بتعديلات.

وبذلك تكون الجمعية العمومية قد أقرت التعديلات المطروحة على لائحة النظام الأساسي بأغلبية واضحة.