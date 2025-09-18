التخطيط و الشباب والرياضة تطلقان فعاليات التصويت الإلكتروني لنادي الزهور بمشاركة النيابة الإدارية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة عن إطلاق انتخابات الجمعية العمومية لتعديل بنود اللائحة بنادي الزهور لعدد 43 لجنة انتخابية باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني وذلك غدًا الجمعة 19 سبتمبر 2025، كأول نادي رياضي يتم فيه التصويت بنظام إلكتروني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على نشر استخدام الأنظمة الإلكترونية المختلفة الحديثة بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية من خلال مشروع التصويت الإلكتروني.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطبيق آلية التصويت الإلكتروني يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتبني أحدث الممارسات الدولية في مجالات الإدارة الحديثة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ المشاركة الفعالة وصنع القرار المبني على البيانات.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن إدخال التصويت الإلكتروني يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدةً أن الوزارة حريصة على الاستفادة من الأدوات الرقمية لتعزيز كفاءة العمل وتسهيل الخدمات.

كما أشارت "المشاط"، إلى أن تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني سيسهم في تعزيز كفاءة الأداء داخل المؤسسات، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة اتخاذ القرارات، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو إدارة أكثر مرونة وفاعلية.

جدير بالذكر أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وتعد انتخابات نادي الزهور استكمالًا لمنظومة الانتخابات بالتصويت الإلكتروني التي تم إجراؤها من قبل في كل من نقابة الموسيقيين، وحزب الوفد وعيرها من الانتخابات مع الكثير من الهيئات والنقابات والجمعيات وصلت لاكثر من ٢٠ انتخاب.