الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل عدم التوفيق عقوبة من الله بسبب الذنوب ؟.. اعرف الإجابة

إيمان طلعت

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، أن الابتلاءات تأتى لترفع الدرجات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. يبتلى الرَّجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا اشتدَّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتَّى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة» رواه الترمذي.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء يقول صاحبه: «تلازمني حالة من سوء التوفيق رغم كثرة استغفاري، ومحافظتي على الأمور الدينية، فهل هذا بلاء أم بسبب ذنب ما؟».

هل عدم التوفيق عقوبة من الله بسبب الذنوب ؟

وقال الدكتور مجدي عاشور لسائل: «طالما أنت تقوم بواجباتك الدينية والدنيوية، وحدث مشاكل فلا تقول عدم توفيق، فربما منعك الله فأعطاك، أي منع عنك شيئا سينتج عنه معصية، فهو بذلك يكون منعك فأعطاك، مناشدًا السائل بالحمد والاستغفار».

وتابع: ابشر فالتوفيق هو أن يساعدك الله تعالى لما يرضيه وفيه خير لك، فأحيانًا يكون الفقر ومنع المال خيرًا للإنسان لأن الله تعالى يحبه».

هل الشعور بعدم التوفيق في الحياة وساوس من الشيطان؟

أرسلت سيدة سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « فيسبوك» تقول فيه: « دعيت ربنا أن يستجب لي في أمر ما؛ وبعد أن استجاب شعرت بالندم على إتمامه؛ فهل هذا ندم أم وسوسة، علماً بأني مداومة على الأذكار وقراءة القرآن؟».

وأجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، السائلة عبر فيديو البث المباشر للدار بأن استجابة الله – سبحانه وتعالى- لدعوتها أمر مبشر ويدعوها إلى الفرح والسرور.

وأضاف: لا تُحمل مسألة عدم التوفيق في أمور الحياة على أنها وساوس شيطان؛ فبعض الناس ترجو من الله أن يحدث لها أمر معين ظناً منها أن السعادة فيه؛ ولكن عندما يكون ولا تجد فيه سعادة تحزن وتقنت؛ وهنا تظهر ضرورة الرضا بما قدره المولى – عز وجل-.

ونوه بأنه على الإنسان أن يستشعر الرضا دائماً بما قدره له الله – سبحانه وتعالى- ولا يجذع ويعلم أن ما وفقه الله إليه وما حصله له هو الخير كله، مشيراً: و كما يقولون لو علمتم الغيب لأخترتم الواقع.

واستشهد أمين الفتوى بما روى عنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ قال: « قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ»، رواه مسلم.

