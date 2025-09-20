قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: منح مهلة أخيرة لأصحاب طلبات التقنين حتى الإثنين
أسعار السبائك الذهبية اليوم السبت 20-9-2025
أوكرانيا تشعل مصافي روسيا.. انفجارات وحريق واسع في ساراتوف وسامارا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
ديني

القدر الكافي من الركوع لإدراك ركعة مع الإمام .. احترس من هذا الخطأ

صلاة الجماعة
عبد الرحمن محمد

 أحكام صلاة الجماعة محل كثير من التساؤلات في كل وقت وحين بسبب فضلها وخوفا من الوقوع في خطأ يضيع ثوابها .

وفي هذا الصدد  تلقى الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، سؤالا مباشرا عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك"، كان مضمونه: "دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة، فهل يكتب لي أجر الجماعة؟".

أوضح الدكتور مجدي عاشور أن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، وتعد الفاصل الحقيقي بين الإيمان والكفر، مشيرا إلى أن أداءها في جماعة له فضل عظيم، إذا التزم المسلم بها وحافظ عليها.

وأشار إلى أن جمهور العلماء اختلفوا في تحديد الحد الأدنى لإدراك فضل صلاة الجماعة، حيث ذهب فريق منهم إلى أن من أدرك ركعة واحدة فقط مع الإمام كتب له أجر الجماعة كاملا. في المقابل، يرى فريق آخر من العلماء أن المصلي إذا أدرك أي جزء من الصلاة قبل التسليم، ولو كان السجدة الأخيرة، نال بذلك أجر الجماعة.

وفي سياق متصل، بين الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن من أدرك الإمام راكعا بعد أن كبر للإحرام وهو قائم، ثم اشترك مع الإمام في القدر المجزئ من الركوع واطمأن قليلا، فإن الركعة تحسب له ولا يعيدها بعد الصلاة.

وأضاف أن القدر المجزئ من الركوع يقصد به أن ينحني المصلي بحيث يمكنه وضع يديه على ركبتيه، حتى وإن لم يضعهما فعليا. 

أما إذا لم يدرك هذا القدر، كأن يهم بالركوع في اللحظة التي يرفع فيها الإمام، فلا تحسب له الركعة، ويكمل صلاته بعد تسليم الإمام.

من جهته، أوضح الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الواجب على المأموم هو متابعة الإمام في كل أفعال الصلاة دون مخالفة، ما لم يترتب على ذلك بطلان الصلاة.

واستشهد بما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا"، موضحا أن هذه المتابعة شرط في صحة الجماعة.

ونبه إلى مسألة مهمة تتعلق بتكبيرة الإحرام، مؤكدا أن تركها عمدا أو سهوا يبطل الصلاة، لأن التكبيرة هي التي تفتتح بها الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم."

وأكد أن من أدرك الإمام راكعا، فيجب عليه أولا أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإن ركع بعدها مباشرة دون أن يكبر للركوع، فلا حرج عليه، وتجزئه تكبيرة الإحرام، بشرط أن يركع ويطمئن مع الإمام قبل أن يرفع من الركوع، وإلا فلا تحسب له الركعة.

وأشار أيضا إلى أن التسبيح أثناء الركوع سنة، وليس ركنا، فإن نسيه المأموم لا تبطل الركعة، ما دام قد أدرك الإمام وركع واطمأن قبل أن يرفع الإمام رأسه.

 

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

القهوة

لن تتوقع … لهذه الأسباب جمال شعبان ينصح بتناول القهوة

إيناس الدغيدي

سر شباب إيناس الدغيدي.. ما حقنة الخلايا الجذعية للنضارة والجمال

برجر دجاج بحشوة الجبنة

طريقة عمل برجر دجاج بحشوة الجبنة.. بأسهل الخطوات

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

