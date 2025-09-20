ضبط سائق توكتوك تعرض لطالبات وضايقتهن أمام مدرسة بالجيزة

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعرض للطالبات ومضايقتهن أمام إحدى المدارس بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.