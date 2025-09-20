قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة الحكام: طاقم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا قدّم أداءً جيدًا رغم الأخطاء
قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
رائحة كريهة تكشف وفاة موظف بالمعاش داخل شقته بدمنهور بعد أيام من وفاته
أستاذ علوم سياسية: الاعترافات الدولية بفلسطين تعمق عُزلة الاحتلال وتمثل تصحيحاً لخطأ تاريخي
صندوق مكافحة الإدمان يتلقى شكاوى الاشتباه في تعاطي سائقي المدارس المخدرات
بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي
مدرب إسباني: لقب قاري أو إنجاز مع مصر شرط تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية
طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي
نجل ضحية بورسعيد يكشف: زوجها أجبرها على إيصالات أمانة وابتزاز قبل وفاتها المأساوية |تفاصيل
3 أيام حزينة بسوهاج .. مصرع 3 شباب وإصابة آخر في حادثي غرق سيارتين
4 مكملات غذائية تهدد صحة القلب دون أن نشعر
تعليق مؤثر من عيد أبو الحمد في أول ظهور بعد أزمته الصحية.. فيديو
أستاذ بالأزهر: سيدنا النبي صاحب الفضل الأكبر على الأمة بعد الله.. صور

الدكتور حسن القصبي
الدكتور حسن القصبي
محمد شحتة

واصل الجامع الأزهر، عقد أمسياته الدينية، حيث أقام اليوم السبت أمسية جديدة تحت عنوان: «صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم»، حاضر فيها الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، وقدمها الأستاذ علي حامد، عضو المركز الإعلامي للأزهر.

وأكد الدكتور حسن القصبي أن محبة النبي ليست مجرد عاطفة في النفوس، بل هي حقيقة راسخة في قلوب المسلمين، فمن خلاله تعرفوا على خالقهم سبحانه وتعالى، ومن خلاله عرفوا الطريق المستقيم.

كما أن طبيعة الإنسان الفطرية تميل إلى حب كل من يقدم له معروفًا، وإذا نظرنا بعين العقل، سنجد أن النبي هو صاحب الفضل الأكبر على هذه الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالنبي هو من أخرج البشرية من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهداية والعلم، وبدون رسالته، كانت الإنسانية ستظل غارقة في جاهليتها إلى يوم الدين، لذلك، فإن محبته ليست نتيجة لتلك النعمة العظيمة التي أسداها للبشرية جمعاء.

وأوضح الدكتور الحسن القصبي أن محبة النبي ليست مجرد شعور، بل هي تتطلب برهانًا عمليًا ودليلاً ملموسًا، هذا الدليل يتجلى في السير على نهجه والاقتداء بسنته الشريفة، ويأتي على رأس هذه الضوابط التي تبرهن على حب النبي، الامتثال التام لأوامره واجتناب نواهيه في كل شؤون حياتنا، لأن الحب الصادق يدفع المحب إلى معرفة كل شيء عن محبوبه، وهذا ما يجعلنا نسعى لفهم سيرته وأخلاقه وتعاليمه ، كما أن ادعاء المحبة دون دليل عملي على هذه المحبة هو مجرد ادعاء أجوف، وهو ما يميز الصادقين في محبتهم عن المدعين.

في نهاية الأمسية، أكد علي حامد أن الحديث عن النبي محمد هو حديث عن الرحمة الإلهية المهداة للبشرية جمعاء، فلقد جاءت رسالته لتكون منارة شاملة، تهدي الناس إلى الصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، ومن أسمى مظاهر رحمته أنه اختار لأمته أيسر الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، ليحبب إليهم الإيمان، وهذا التيسير الذي اختاره النبي لأمته  ليس دعوة للتراخي، بل هو دعوة إلى الالتزام الصادق والمحبة الخالصة للنبي، وهذه المحبة ليست مجرد عاطفة، بل هي شرط أساسي لكمال الإيمان، كما ورد في حديثه الشريف.

حسن القصبي الجامع الأزهر الأزهر الشريف المولد النبي محبة النبي

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

التين

من البشرة للمعدة .. إليك فوائد التين البرشومي

عسر الهضم

طرق طبيعية لعلاج عسر الهضم

القلب

لن تتوقعها.. أوراق نبات تحمى القلب وتعالج الكوليسترول

غدًا انطلاق مبادرة صحح مفاهيمك لمواجهة التطرف ودعم الهوية الوطنية بالمنيا

محافظ المنيا ووكيل وزارة الأوقاف

بلاش تنام كدا .. عادات غير متوقعة تمنع الحموضة

النوم على الجانب الايمن

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

