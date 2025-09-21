مطربة شهيرة تقرأ الفاتحة قبل بداية حفلتها

ظهرت المطربة التونسية درصاف الحمداني، في مقطع فيديو مثير من حفل غنائي لها قبل أيام في تونس.

وخلال الحفل، ظهرت درصاف الحمداني، قبل الصعود على المسرح، مع فريقها وهم يقر ون الفاتحة قبل بداية الحفل.

وخلال الحفل، حرصت درصاف الحمداني، على رفع علم فلسطين دعما للقضية، وأدت باقة من الأغاني الطربية التي تفاعل معها الجمهور.

درصاف الحمداني

جدير بالذكر أن درصاف الحمداني، هي مطربة تونسية شهيرة تبلغ من العمر 50 عاما، فهي مواليد 6 يونيو عام 1975.

وبدأت درصاف الحمداني، مشوارها الفني في سن مبكرة، بعدما اكتشفت جمال صوتها، ودرست الموسيقى في المعهد العالي للعلوم الموسيقي من تونس.