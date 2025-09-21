قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في أول يوم دراسة|وزير التعليم لطلاب مدرسة بالقليوبية: ركزوا في مادة البرمجة
أردوغان: المجـ.ـازر الإسرائيلية في غزة محور خطابي أمام الجمعية العامة
في أول يوم دراسة| وزير التعليم يتحدث مع الطلاب والاهالي بالقليوبية عن مزايا البكالوريا
جولة ميدانية لوزير التعليم تكشف متطلبات الطلاب وأولياء الأمور بالقليوبية
خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية
استئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
وزير المالية: استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪؜ المقررة نقدًا للمصدرين
بلالين و هدايا وحلويات|أجواء مبهجة في أول يوم دراسة بمدارس الشرابية والزاوية
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
5 سيناريوهات تأهلت بمسابقة منصة السينمائيين يعلن عنها في مهرجان الغردقة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب
مهرجان الغردقة لسينما الشباب
سعيد فراج

أعلنت نقابة المهن السينمائية عن وصول 18 سيناريو إلى مرحلة التصفيات الأولى من بين 664  سيناريو تقدّموا للمشاركة في مشروع منصة السينمائيين. 

وبعد المراجعة الدقيقة، تم الوقوف على سبعة أعمال قابلة للتنفيذ، من بينها خمسة سيناريوهات فائزة يجري حاليًا وضع آليات تنفيذها مع إحدى كبرى الجهات الإنتاجية، على أن يتم الكشف عنها خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي.

مهرجان الغردقة لسينما الشباب 

وأكدت النقابة أنها تسعى من خلال شركة السينمائيين المصريين إلى التعاون مع أصحاب الأعمال الثمانية عشر التي وصلت للتصفيات النهائية، عبر تيسير تنفيذها من خلال الجهات الإنتاجية الراغبة.

وفي هذا السياق، صرّح نقيب السينمائيين مسعد فودة أن تجربة منصة السينمائيين تُعد رائدة وفريدة من نوعها، إذ مرت جميع مراحل التقديم والفرز عبر متخصصين وبمنتهى الشفافية، مضيفًا أن النقابة تعتبر هذا المشروع من أولوياتها في المرحلة المقبلة لدعم المواهب الجديدة في الكتابة السينمائية والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في الصناعة.

وأشار "فودة" إلى أن اختيار مهرجان الغردقة لسينما الشباب ليكون منصة إطلاق هذا المشروع لم يأت من فراغ، وإنما نتيجة لما حققته الدورتان السابقتان من نجاح لافت، مؤكدًا أن المهرجان سيكون البوابة الرئيسية للإعلان عن الأسماء الفائزة والتعاون معهم بعد المهرجان للوصول إلى مراحل التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات الإنتاجية التي سيتم الكشف عنها أيضًا خلال فعاليات المهرجان المقرر انعقاده في الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر الجاري.

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

