اكتشاف ثور مجنح ضخم خلف جامع النبي يونس في الموصل.. تفاصيل

هاجر ابراهيم

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مدينة الموصل شهدت اكتشافًا أثريًا جديدًا، حيث عُثر خلف جامع النبي يونس على ثور مجنح ضخم يعود للحضارة الآشورية، مؤكدة أن هذا التمثال يمثل رمزًا تاريخيًا فريدًا، وعمقًا حضاريًا يعكس عراقة المدينة التي لطالما حملت بين جنباتها آثارًا نادرة.

وأضافت «التميمي»، خلال مداخلة مباشرة على الهواء، أن وزارة الثقافة العراقية اعتبرت التمثال المكتشف ليس مجرد قطعة أثرية عادية، بل رمزًا لهيبة وتاريخ وحضارة الموصل، موضحة أن عمليات التنظيف وإعادة الترميم المستمرة في المدينة تكشف في كل مرة عن مواقع أثرية جديدة تزيد من قيمة الموصل الأثرية عالميًا.

وأشارت، إلى أن الثور المجنح المكتشف يوصف بأنه من أكبر التماثيل ذات القيمة الحضارية التي تمثل الحضارة الآشورية، حيث يجمع بين الضخامة في الحجم والدلالة العميقة على عظمة الإمبراطورية الآشورية التي حكمت المنطقة لقرون طويلة.


ولفتت، وزارة الثقافة إلى أن قاعة العرش في قصر الملك الآشوري سرحدون تضم بالفعل تماثيل ضخمة، إلا أن حجمها أصغر بكثير من الثور المجنح الذي جرى العثور عليه مؤخرًا، ما يبرز استثنائية هذا الاكتشاف واعتباره إضافة بارزة تعزز مكانة الموصل كإحدى أهم المدن الأثرية في العالم.
 

