خلع ملابسه ولوح بسلاح أبيض.. عاطل يتشاجر مع أشقائه بشبرا الخيمة
كيف أثرت زيارات ملوك ورؤساء الدول العالمية على السياحة المصرية؟.. تفاصيل
الأزهر يقدم نصيحة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2025: ضع هدفك عاليًا واسعَ إليه بطمأنينة
جيش الاحتلال يستخدم ناقلات جند وروبوتات مفخخة لتفجير مئات المنازل في غزة
أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك
الكرة الذهبية 2025.. صراع الأرقام والألقاب بين ديمبيلي وصلاح
توزيع حقائب وأدوات مدرسية لغير القادرين في 12 قرية بكفر الشيخ
تدفق قافلة مساعدات زاد العزة من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
خالد طلعت: أرقام بن شرقي مع الزمالك تتفوق بوضوح على مسيرته مع الأهلي
بالعمة والقفطان .. انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالقليوبية
30 صورة ترصد أجواء بدء الدراسة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام الدراسة بكلية العلاج الطبيعي في ثاني أيام العام الجامعي الجديد

الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير العملية التعليمية بكلية العلاج الطبيعي في اليوم الثاني من انطلاق العام الجامعي 2025/2026، حيث كان في استقباله الدكتور محمد سرحان، عميد الكلية، والدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على انتظام المحاضرات داخل المدرجات، وتفقد المعامل ومنطقة البرجولات وأماكن انتظار الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في دعم التحصيل الأكاديمي وتعزيز الأنشطة الطلابية.

وأوضح التقرير الخاص بالكلية أن عدد الطلاب المقيدين هذا العام بلغ 469 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 134 طالبًا وطالبة بالمستوى الثالث، و186 طالبًا وطالبة بالمستوى الثاني، و149 طالبًا وطالبة بالمستوى الأول، بما يعكس الإقبال المتزايد على الكلية وما تقدمه من برامج أكاديمية متخصصة.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بما لمسه من التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن كلية العلاج الطبيعي تمثل إضافة نوعية للجامعة من خلال إعداد كوادر طبية مؤهلة، قادرة على خدمة المجتمع والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتميز والجودة في التعليم والبحث العلمي.

جامعة قناة السويس اخبار الاسماعيلية اخبار جامعة القناة

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

ضابطة سابقة أمريكية

ضابطة سابقة بالجيش الأمريكي تفضح خيانة «ترامب» لقطر وتلاعب إسرائيل بواشنطن

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

الطبيب أبو سليمة

مأساة .. مدير مستشفى غزة يستقبل جثامين أفراد عائلته أثناء تأدية عمله

ترامب

ترامب يدّعي مُجددًا استحقاقه لجائزة نوبل للسلام .. وينتقد روسيا: «بوتين خيّب ظني»

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

قيادات جامعة قناة السويس تشارك طلاب كلية علوم الرياضة مراسم تحية العلم

سايلو فودز للصناعات الغذائية تنظم ورشة عمل حول استراتيجيات الاستدامة والحوكمة لتعزيز الصادرات

طريقة تدميس الفول فى البيت

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

