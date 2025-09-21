رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام الدراسة بكلية العلاج الطبيعي في ثاني أيام العام الجامعي الجديد

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سير العملية التعليمية بكلية العلاج الطبيعي في اليوم الثاني من انطلاق العام الجامعي 2025/2026، حيث كان في استقباله الدكتور محمد سرحان، عميد الكلية، والدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة، اطمأن رئيس الجامعة على انتظام المحاضرات داخل المدرجات، وتفقد المعامل ومنطقة البرجولات وأماكن انتظار الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في دعم التحصيل الأكاديمي وتعزيز الأنشطة الطلابية.

وأوضح التقرير الخاص بالكلية أن عدد الطلاب المقيدين هذا العام بلغ 469 طالبًا وطالبة، موزعين بواقع 134 طالبًا وطالبة بالمستوى الثالث، و186 طالبًا وطالبة بالمستوى الثاني، و149 طالبًا وطالبة بالمستوى الأول، بما يعكس الإقبال المتزايد على الكلية وما تقدمه من برامج أكاديمية متخصصة.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بما لمسه من التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أن كلية العلاج الطبيعي تمثل إضافة نوعية للجامعة من خلال إعداد كوادر طبية مؤهلة، قادرة على خدمة المجتمع والمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، وذلك في إطار رؤية الجامعة للتميز والجودة في التعليم والبحث العلمي.