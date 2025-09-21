فاديم تروخيم: منتدى البريكس الثقافي منصة لتعزيز الحوار الأدبي بين الشعوب

قال الشاعر الروسي فاديم تروخيم، الرئيس المشارك لشبكة البريكس الأدبية، إن منتدى القيم الثقافية لدول البريكس انعقد في البرازيل خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر الجاري، موضحًا أن المنتدى جمع العديد من الكتاب من دول البريكس بمشاركة النائب في مجلس الدوما الروسي باريس طراسن، حيث خُصصت مائدة مستديرة لمناقشة القيم الثقافية، وشهدت جلسة الإعلان عن إطلاق شبكة البريكس الأدبية وجائزة أدبية جديدة مخصصة لدول التجمع.

وأضاف «تروخيم»، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنتدى شكل منصة مهمة لتعزيز التواصل الثقافي والأدبي بين دول البريكس، لافتًا إلى أن الحدث ركز على دور الأدب في ترسيخ القيم المشتركة ودعم التنوع الثقافي، إلى جانب خلق مساحة للحوار بين المثقفين والكتاب.

وأشار، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الأدب الحديث في دول البريكس هي ضعف التعريف به بين شعوب الدول الأعضاء، موضحًا أن معظم ما يُعرف حاليًا هو الأدب الكلاسيكي المترجم والمتوافر في المكتبات، مؤكداً أن الهدف الأساسي للشبكة الجديدة هو العمل على ترجمة أعمال الأدباء المعاصرين وتنويع مصادر الثقافة بما يعزز التقارب الثقافي بين شعوب البريكس.

