سحب الجنسية الكويتية من 41 شخصا

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم، مرسوما وقرارا يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 41 شخصا، بينهم من اكتسبوا الجنسية بالتبعية.

ووفقاً للمرسوم رقم (185) لسنة 2025، فقد تم سحب الجنسية من 32 شخصا، إضافة إلى من حصلوا عليها معهم بطريق التبعية.

كما صدر قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم (1159) لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية من 9 أشخاص آخرين، إلى جانب من اكتسبها معهم بالتبعية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمراجعة ملفات الجنسية، وضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

