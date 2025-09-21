قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة الأندية تعدل جدول الدوري لدعم منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات المونديال
الأهلي يدرس إراحة نجمه أمام حرس الحدود لتأمين مشاركته بمباراة الزمالك
صدق أو لا تصدق.. أرقام موديست مع الأهلي أفضل من محمد شريف وجراديشار
أزمة داخل الأهلي بعد طلب إمام عاشور الحصول على 100 مليون جنيه سنويًا
إمام عاشور يغادر المستشفى بعد إصابته بفيروس A.. وبرنامج علاجي يحسم عودته
تعليق مثير من سيف زاهر علي أزمة الأهلي مع وكيل إمام عاشور
بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني
مدير جمعية الإغاثة بغزة: الاحتلال يستهدف كل شئ والاعتراف الدولي يغير وضع فلسطين
وزيرا السياحة والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير
استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور رئيس سنغافورة| مصر توقع بروتوكولا جديدا لتطوير التعليم الفني

أثناء توقيع البروتوكول
أثناء توقيع البروتوكول
ياسمين بدوي

بحضور الرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، شهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والعائلية في سنغافورة، اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات (NASS) بجمهورية مصر العربية، وخدمات التعليم التقني (ITEES) بجمهورية سنغافورة، وذلك بهدف تطوير التعليم الفني والتقني.

وقع المذكرة كل من الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ورئيس وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ممثلا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و ديفيد نبيل الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات بمصر (NASS)، و سورش ناتاراجان الرئيس التنفيذي لخدمات التعليم التقني (ITEES)، بجمهورية سنغافورة.

وأكد الوزير محمد عبداللطيف، أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً لجهود الدولة في بناء جيل مؤهل وقادر على المنافسة، مشيراً إلى أن التعاون مع شركاء دوليين مرموقين مثل ITEES والأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات يعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التعليم الفني والتقني.

وأضاف الوزير، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، بما يتماشى مع أولويات تطوير قطاع التعليم في مصر، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية الرامية إلى إكساب خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية مزيداً من التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.

وتتمثل أبرز أهداف مذكرة التفاهم في ضمان الجودة، من خلال اعتماد نموذج التميز العالمي للتعليم والتدريب المهني (GEMSET) داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن تطبيق المعايير العالمية، وذلك عبر تنفيذ شهادات مؤهلات المهارات الدولية (ISQ) بما يعزز جودة التعليم الفني المصري ومخرجاته.

كما تهدف المذكرة أيضا إلى تعزيز القدرة التنافسية للخريجين، بإتاحة فرص أكبر للحصول على وظائف في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

ويشمل نطاق تعاون المذكرة الثلاثية، تطوير البنية التحتية للتعليم الفني والتقني، وتنمية قدرات القيادات والكوادر التعليمية، والتطوير الأكاديمي وضمان الجودة، فضلا عن الترخيص وإصدار الشهادات، بما في ذلك المجالات الاستشارية الأخرى ذات صلة بالبرنامج.

التربية والتعليم التعليم سنغافورة التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالغربية

متهم

نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

جانب من الحدث

إصابة 4 عاملات بتسمم غذائي داخل مزرعة بالوادي الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد