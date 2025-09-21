قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
مصر تؤكد دعمها للجهود الإنسانية في غزة وتدعو لتعزيز دور الأمم المتحدة بمواجهة الأزمات
مرأة ومنوعات

في 60 ثانية.. كيفية تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ؟

كيفية تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ
كيفية تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ
هاجر هانئ

يقول الخبراء إن استنشاق رائحة إكليل الجبل لمدة 60 ثانية فقط في الصباح يُساعد على تعزيز الذاكرة ودعم الصحة الإدراكية، قد تكون هذه العادة اليومية البسيطة طريقة سريعة وطبيعية لزيادة التركيز وبدء يومك بنشاط.

من الطبيعي أن تضعف ذاكرتك قليلاً مع التقدم في السن، ولكن إذا كنت قلقًا، فأنت لست وحدك. مع ذلك، ابتكر الخبراء مهمة بسيطة وممتعة، لا تتجاوز 60 ثانية، يمكنك القيام بها كل صباح بعد الاستيقاظ مباشرةً لتحسين صحتك الإدراكية العامة وتقوية ذاكرتك.

وفقًا لدراسات مختلفة، يمكنك تعزيز قوة ذاكرتك في دقيقة واحدة فقط - وهذه العادة البسيطة تدعم الإدراك اليومي - خاصةً عند دمجها مع التفاعل الاجتماعي، واتباع نظام غذائي صحي، ونمط حياة يتضمن ممارسة الرياضة والنوم الكافي، ينصح الخبراء باستنشاق رائحة إكليل الجبل، وهو عشب عطري ولذيذ من منطقة البحر الأبيض المتوسط، لتحقيق ذلك.

في تجربة مُحكمة أجرتها جامعة نورثمبريا ، وُضعت مجموعة من البالغين في غرفة مُعطّرة بإكليل الجبل، وأُرسل عدد آخر إلى غرفة غير مُعطّرة. ووفقًا للخبراء، أظهرت نهاية التجربة أن المشاركين في غرفة إكليل الجبل سجّلوا أداءً أفضل بكثير في مهام الذاكرة المُستقبلية، حيث كان عليهم تذكّر شيء ما لاحقًا.

وقال الباحثون إن نفس التجربة أجريت بعد ذلك على أطفال يذهبون إلى المدرسة، وكانت النتائج مماثلة مرة أخرى.

كيف يساعد الروزماري على تعزيز الذاكرة وصحة الدماغ؟

إكليل الجبل غني بمركبات تزيد من مستوى الأستيل كولين، وهو ناقل عصبي أساسي للتعلم والذاكرة، يقول الخبراء إنه يعزز الأداء الإدراكي من خلال تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويحتوي على مضادات أكسدة مثل حمض الكارنوسيك الذي يحمي خلايا الدماغ من التلف.

كما أن رائحة إكليل الجبل تعمل على تحسين اليقظة، وتقلل من التعب العقلي، وتحسن المزاج من خلال خفض أعراض الاكتئاب والقلق.

يُعدّ إكليل الجبل أيضًا مصدرًا غنيًا بالمركبات الكيميائية النباتية، وهي مركبات نباتية ذات تأثيرات مُحسّنة للصحة، يُساعد هذا العشب على حماية خلايا الدماغ من أي ضرر، وخاصةً تلك المرتبطة بمرض الزهايمر والخرف.

ويمكنك الاحتفاظ بغصن صغير من إكليل الجبل الطازج على طاولة سريرك واستنشاقه بلطف لمدة 30 إلى 60 ثانية بعد استيقاظك والشعور بتحسن.

قومي البحوث:هرمونات الجسم تحدد أنسب أوقات المذاكرة وتعزز التركيز والذاكرة

فوائد صحية أخرى للروزماري

إلى جانب المساعدة في تنظيم صحة الدماغ، تمتد فوائد إكليل الجبل إلى مجالات أخرى أيضًا. ووفقًا للخبراء، يُستخدم هذا العشب تقليديًا لتسهيل الهضم، وتخفيف الانتفاخ، وتقليل الالتهابات.

يحتوي إكليل الجبل على مركبات مثل حمض الروزمارينيك وحمض الأورسوليك - المعروفين بتأثيراتهما المضادة للالتهابات في جميع أنحاء الجسم - كما أنه مفيد لبشرتك، حيث يمكنه تهدئة حب ​​الشباب والأكزيما، بينما قد يوفر حمض الكارنوسيك فوائد مضادة للشيخوخة من خلال حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

يحتوي زيت إكليل الجبل أيضًا على خصائص مضادة للميكروبات، والتي تبدو واعدة في حفظ الأغذية ولها تطبيقات صيدلانية محتملة عن طريق تثبيط نمو البكتيريا والفطريات.

المصدر: timesnownews

