قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيم جونج أون لترامب: كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن الطاقة النووية
دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس وادي دجلة يعلق على تواجد الفلسطيني وسام أبو علي في الملاعب الأمريكية

ماجد سامي
ماجد سامي
يمنى عبد الظاهر

شارك ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


 


 

وكتب ماجد سامي :" هو إزاي دونالد ترامب بيشجع إسرائيل على إستكمال إبادة الشعب الفلسطيني و نجم الكرة الفلسطينية مستكمل تألقه في الملاعب الأمريكية؟ بجد وضع مستفز خصوصاً مع تلويح دول عديدة بمقاطعة كأس العالم".

واصل الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو والأهلي السابق، تألقه في الدوري الأمريكي، بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك تورنتو خلال المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة.

وانتهت المواجهة المثيرة بين كولومبوس كرو وتورنتو بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث افتتح وسام أبو علي التسجيل لفريقه في الدقيقة 16، قبل أن يدرك ريتشي لاريا التعادل لتورنتو عند الدقيقة 51، لتنتهي المباراة دون فائز.

ويُعد هذا الهدف هو الثالث للمهاجم الفلسطيني بقميص كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي، بعدما سبق له التسجيل أمام أتلانتا يونايتد في مباراة انتهت بفوز فريقه 5-4، ثم أحرز هدفه الثاني في الجولة الماضية أمام نيويورك سيتي رغم الخسارة 2-3.

وبهذه النتيجة رفع كولومبوس كرو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثامن بترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة إسرائيل دونالد ترامب كأس العالم مهاجم كولومبوس والأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

ترشيحاتنا

الاقتصاد المصري- صورة أرشيفية

القاهرة للدراسات الاقتصادية: الحكومة استطاعت تأمين التزامات تمويلية تغطي احتياجاتها حتى يناير 2026

رئيس جهاز حدائق أكتوبر

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يواصل جولات تفقد مشروعات الإسكان والمستشفى العام

جانب من الحملات

رئيس جهاز ٦ أكتوبر: استمرار غلق المحال التى تعمل بدون ترخيص وتنفيذ ١٨ قرار غلق وتشميع بمول الخمائل

بالصور

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

فيديو

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد