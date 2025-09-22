قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 صورة ترصد انتظام الدراسة في جميع مدارس محافظة القاهرة اليوم
دعاء آخر أيام شهر ربيع الأول.. لا تفوته يجلب لك خير الدنيا والآخرة
الخارجية الألمانية: هدفنا إقامة دولة فلسطينية ولا سبيل سوى حل الدولتين
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيركشاير هاثاواي تتخلص بالكامل من حصتها في صناعة السيارات الكهربائية الصينية

وكاله
وكاله
وكالة

تخارجت بيركشاير هاثاواي  Berkshire Hathaway، بالكامل من استثمارها الذي حقق عوائد وأرباح كبيرة في شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD.

في أغسطس 2022، بدأت بيركشاير بتخفيض حصتها البالغة 225 مليون سهم والتي اشترتها عام 2008 مقابل 230 مليون دولار.

وذلك عقب ارتفاع قيمة الحصة بنسبة 41% خلال الربع الثاني من ذلك العام لتصل إلى 9 مليارات دولار.

وبحلول يونيو من العام الماضي، باعت بيركشاير ما يقرب من 76% من حصتها، مما جعلها تستحوذ على أقل بقليل من 5% من أسهم BYD المتداولة.

وبانخفاضها عن هذا المستوى، لم تعد بيركشاير مضطرة للإفصاح عن أي مبيعات لاحقة بموجب قواعد بورصة هونغ كونغ، حيث بلغت، على حد علمنا، 54 مليون سهم.

ومع ذلك، أشار أحد قراء مجلة بافيت ووتش إلى أن الإفصاح المالي للربع الأول لشركة بيركشاير هاثاواي إنرجي، الشركة التابعة التي تملك الأسهم، أدرج قيمة الاستثمار عند الصفر اعتبارًا من 31 مارس.

وأكد متحدث باسم بيركشاير بيع كامل حصة BYD.

وبناءً على قيم الاستثمارات المدرجة في تقارير BHE، استمرت عمليات البيع بعد انخفاض حصة الشركة إلى أقل من 5% العام الماضي.

قامت بيركشاير بأول عملية شراء لها قبل 17 عاماً بناءً على حث تشارلي مونجر.

في الاجتماع السنوي لعام 2009، أخبر تشارلي المساهمين أنه على الرغم من أن الأمر بدا وكأنه "جنونٌ لي ولوارن"، إلا أنه رأى الشركة ورئيسها التنفيذي، وانغ تشوانفو، بمثابة "معجزةٍ حقيقية".

كان القرار مربحاً بشكل كبير حيث ارتفعت أسهم BYD بنحو 3890% خلال سنوات استحواذ بيركشاير عليها.

لم يشرح بافيت بالتفصيل سبب بدء بيركشاير في البيع، ولكن في عام 2023، صرّح لبيكي كويك من قناة CNBC بأن بي واي دي "شركة استثنائية" يديرها "شخص استثنائي"، لكنه أضاف: "أعتقد أننا سنجد طرقًا للتعامل مع هذه الأموال تُشعرني بالراحة".

وفي الوقت نفسه تقريباً، باعت بيركشاير معظم حصتها في شركة تايوان لأشباه الموصلات، أي ما يُقارب 4 مليارات دولار من الأسهم، بعد أشهر قليلة من شرائها، حيث كان يُعيد تقييم المخاطر الجيوسياسية التي يُشكلها ادعاء بكين بأن تايوان جزء من الصين. وقال: "إنه عالمٌ محفوفٌ بالمخاطر".

بيركشاير بتخفيض حصتها المخاطر الجيوسياسية بدء بيركشاير في البيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

زلزال

زلزال يضرب تركيا في منطقة بحر «إيجه»

قصف اوكراني

إصابة مدنيين في قصف أوكراني على دونيتسك

فيضانات باكستان

إيران ترسل 60 طن مساعدات إنسانية إلى ضحايا الفيضانات في باكستان

بالصور

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد