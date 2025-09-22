بيركشاير هاثاواي تتخلص بالكامل من حصتها في صناعة السيارات الكهربائية الصينية

تخارجت بيركشاير هاثاواي Berkshire Hathaway، بالكامل من استثمارها الذي حقق عوائد وأرباح كبيرة في شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية BYD.

في أغسطس 2022، بدأت بيركشاير بتخفيض حصتها البالغة 225 مليون سهم والتي اشترتها عام 2008 مقابل 230 مليون دولار.

وذلك عقب ارتفاع قيمة الحصة بنسبة 41% خلال الربع الثاني من ذلك العام لتصل إلى 9 مليارات دولار.

وبحلول يونيو من العام الماضي، باعت بيركشاير ما يقرب من 76% من حصتها، مما جعلها تستحوذ على أقل بقليل من 5% من أسهم BYD المتداولة.

وبانخفاضها عن هذا المستوى، لم تعد بيركشاير مضطرة للإفصاح عن أي مبيعات لاحقة بموجب قواعد بورصة هونغ كونغ، حيث بلغت، على حد علمنا، 54 مليون سهم.

ومع ذلك، أشار أحد قراء مجلة بافيت ووتش إلى أن الإفصاح المالي للربع الأول لشركة بيركشاير هاثاواي إنرجي، الشركة التابعة التي تملك الأسهم، أدرج قيمة الاستثمار عند الصفر اعتبارًا من 31 مارس.

وأكد متحدث باسم بيركشاير بيع كامل حصة BYD.

وبناءً على قيم الاستثمارات المدرجة في تقارير BHE، استمرت عمليات البيع بعد انخفاض حصة الشركة إلى أقل من 5% العام الماضي.

قامت بيركشاير بأول عملية شراء لها قبل 17 عاماً بناءً على حث تشارلي مونجر.

في الاجتماع السنوي لعام 2009، أخبر تشارلي المساهمين أنه على الرغم من أن الأمر بدا وكأنه "جنونٌ لي ولوارن"، إلا أنه رأى الشركة ورئيسها التنفيذي، وانغ تشوانفو، بمثابة "معجزةٍ حقيقية".

كان القرار مربحاً بشكل كبير حيث ارتفعت أسهم BYD بنحو 3890% خلال سنوات استحواذ بيركشاير عليها.

لم يشرح بافيت بالتفصيل سبب بدء بيركشاير في البيع، ولكن في عام 2023، صرّح لبيكي كويك من قناة CNBC بأن بي واي دي "شركة استثنائية" يديرها "شخص استثنائي"، لكنه أضاف: "أعتقد أننا سنجد طرقًا للتعامل مع هذه الأموال تُشعرني بالراحة".

وفي الوقت نفسه تقريباً، باعت بيركشاير معظم حصتها في شركة تايوان لأشباه الموصلات، أي ما يُقارب 4 مليارات دولار من الأسهم، بعد أشهر قليلة من شرائها، حيث كان يُعيد تقييم المخاطر الجيوسياسية التي يُشكلها ادعاء بكين بأن تايوان جزء من الصين. وقال: "إنه عالمٌ محفوفٌ بالمخاطر".