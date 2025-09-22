أعمال مكثفة لتحويل بؤر المخلفات إلى مساحات خضراء بالإسماعيلية

يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ أعماله المكثفة بمختلف المناطق، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة تغريد أبو السعود، حيث شملت الأعمال، حيث قام جهاز التطوير والتجميل، بتحويل إحدى بؤر المخلفات إلى منطقة شجرية.

وقام العاملون بالجهاز بإزالة نقطة القمامة الواقعة في نطاق حي ثالث بمنطقة الـ٥٠٠ وحدة خلف مجمع محاكم مجلس الدولة، وزراعة ٢٥ شجرة من أصناف "التوكوما" و"الفيكس" و"الهيبسكس"، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، تمكن الجهاز من تحويل المثلث المتواجد بنهاية الشارع التجاري وأمام مكتبة مصر العامة إلى نقطة خضراء، بعد رفع تراكمات المخلفات، وتقسيم المساحة وزراعتها بالزهور، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالشكل الجمالي للمنطقة.

وعلى جانب آخر، استجابت مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، بتلبية الطلب الخاص بتوصيل مصدر مياه عكرة لتلك المنطقة، بما يتيح للعاملين بالجهاز تنفيذ أعمال الري بانتظام، وقد تمت زراعة عدد من نباتات "الدرونتا"، و"الألنتيرا"، و"اليوكا"، و"التوكوما".

وأكدت تغريد أبو السعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل، أن خطة العمل تسير وفق جدول زمني محدد، بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين البيئة العامة بالمحافظة.