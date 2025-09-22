قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة الأسورة.. طلب برلماني عاجل لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية
رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني تتفقد مدارس السويس وتتابع تسليم الكتب
وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بإسنا
إبادة منذ ساعات الصباح .. ارتقاء عدد مستمر من الشهداء بغزة
مصر تؤكد للصليب الأحمر رفض التهجير ودعم وقف الحرب في غزة
حرارة وأمطار على هذه المناطق.. طقس اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية السنغافورية مع زيارة الرئيس شانموجاراتنام إلى القاهرة
تلقي الهدايا والجمع بين وظيفتين.. محظورات على موظفي القطاع الخاص في القانون الجديد
مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025
الأقصر تتألق.. تعامد الشمس يضيء قدس الأقداس بمعابد الكرنك | صور
هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

أعمال مكثفة لتحويل بؤر المخلفات إلى مساحات خضراء بالإسماعيلية

الإسماعيلية انجي هيبة

 يواصل جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذ أعماله المكثفة بمختلف المناطق، وذلك في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف العميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، وبرئاسة تغريد أبو السعود، حيث شملت الأعمال، حيث قام جهاز التطوير والتجميل، بتحويل إحدى بؤر المخلفات إلى منطقة شجرية.

وقام العاملون بالجهاز بإزالة نقطة القمامة الواقعة في نطاق حي ثالث بمنطقة الـ٥٠٠ وحدة خلف مجمع محاكم مجلس الدولة، وزراعة ٢٥ شجرة من أصناف "التوكوما" و"الفيكس" و"الهيبسكس"، حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي سياق متصل، تمكن الجهاز من تحويل المثلث المتواجد بنهاية الشارع التجاري وأمام مكتبة مصر العامة إلى نقطة خضراء، بعد رفع تراكمات المخلفات، وتقسيم المساحة وزراعتها بالزهور، في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالشكل الجمالي للمنطقة.

وعلى جانب آخر، استجابت مديرية الطرق والنقل، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، بتلبية الطلب الخاص بتوصيل مصدر مياه عكرة لتلك المنطقة، بما يتيح للعاملين بالجهاز تنفيذ أعمال الري بانتظام، وقد تمت زراعة عدد من نباتات "الدرونتا"، و"الألنتيرا"، و"اليوكا"، و"التوكوما".

وأكدت تغريد أبو السعود، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل، أن خطة العمل تسير وفق جدول زمني محدد، بهدف الحفاظ على المسطحات الخضراء وتحسين البيئة العامة بالمحافظة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

من بينهم الرئيس السيسي.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في البيت الأبيض

من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

منشور الصحة

بسبب التباطؤ.. مريض توفي أثناء نقله من أم المصريين لمستشفى خاص |الصحة ترد

موعد صرف معاشات أكتوبر بالزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

مجلس النواب

سؤال برلمانى لتفعيل فرق التدخل السريع للتعامل مع القضايا الإنسانية

حسن المير، عضو مجلس النواب

سؤال في النواب لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتحويل القرى لوحدات منتجة

مجلس النواب

الحرية المصري: رد قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تحسين العدالة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادي مع الثوم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبادى مع الثوم

أمينة خليل تخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز "موركس دور"

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

نيكول سابا

نيكول سابا: ماليش في التريندات وبحب الكيميا في الشغل|خاص

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

