محافظ الإسماعيلية يؤكد على استمرار الحملات لإزالة أماكن النباشين

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، برفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.

في هذا السياق، قامت وحدة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة ومباحث ثالث والوحدة المحلية لحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية، هذا الأسبوع ، بتنفيذ حملة مكبرة للمرور على عدة مناطق بحي ثانِ وثالث مدينة الإسماعيلية وإزالة النباشين، وذلك بحضور مدير وحدة تنظيم المخلفات والعقيد محمد حبيب رئيس شرطة المسطحات والبيئة ومباحث ثالث ونواب حي ثانِ وثالث.

وأوضحت المهندسة أميمة حفني محمد مدير وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، أن الحملة قامت بالمرور على منطقة سوق الحرفي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ وذلك لمتابعة واستكمال ما تم إزالته أمس وقد قامت اللجنة بإزالة كافة المخلفات نهائيًا من المنطقة، هذا إلى جانب التحفظ على سيارة لنقل تلك المخلفات وتم تحرير محضر لأحد النباشين بالمنطقة المذكورة، طبقًا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.

كما قامت الحملة أيضًا بالمرور على عدة مناطق منها شارع الثلاثيني والبلابسة والغابة والبحري وطريق بورسعيد وشارع شبين الكوم والمناطق المحيطة بمدارس السلام والشهداء والزراعة.

وتم تحرير عدد من المحاضر لبعض المحال التجارية في تلك المناطق لإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة لذلك، وتواصل الحملة أعمالها في محافظة الإسماعيلية لمنع عودة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة مجددًا، وتقوم الوحدات المحلية برفع أوكارهم.