عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن مسيرات روسية تستهدف مطار بوريسبيل المدني الدولي شرق العاصمة الأوكرانية.



وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين، جراء هجوم نفذته طائرات مسيرة أوكرانية استهدف منطقة سياحية في شبه جزيرة القرم.

وأكدت الوزارة في بيان أن "الهجوم لم يستهدف مواقع عسكرية، بل طال منطقة مدنية سياحية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية"، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط عدد من المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين موسكو والغرب، خاصة بعد إعلان إستونيا وحلف شمال الأطلسي، أن ثلاث مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" انتهكت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا، وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة.