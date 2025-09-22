تعرف على أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات؟

أرماند بيجو كان يعمل صناع فرنسي، وهو أيضا رائد في صناعة السيارات، وهو الذي حول بيجو إلى شركة مصنعة للدراجات الهوائية، ثم للسيارات، ولد أرماند بيجو عام ١٨٤٩ لعائلة بروتستانتية في هيرمونكورت ، شرق فرنسا .

أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات

كما ان أرماند بيجو وهو ابن إميل بيجو وحفيد جان بيير بيجو ، وكانت العائلة تمتلك شركة لتصنيع المعادن، وتنتج مجموعة من السلع العملية من ضمنها، الينابيع والمناشير وإطارات النظارات ومطاحن القهوة.

زواج أرماند بيجو

في عام 1872 تزوج أرماند بيجو من صوفي ليوني فالوت، وأنجبا خمسة أطفال، لكن ابنهما الوحيد، ريموند توفي عام ١٨٩٦ .

مراحل أرماند بيجو التعليمية

تخرج أرماند بيجو من المدرسة المركزية في باريس ، وهي مدرسة هندسية مرموقة في فرنسا، وفي عام ١٨٨١، سافر بيجو إلى إنجلترا، وذلك بعدما رأي إمكانيات الدراجات الهوائية وصناعتها.

بداية عمل أرماند بيجو

في عام ١٨٦٥ انخرط بيجو وابن عمه الثاني يوجين في إدارة الشركة، التي كانت تعرف آنذاك باسم بيجو فرير آيني، ودخلا الشركة في صناعة الدراجات عام ١٨٨٢، وعرضا دراجة ثلاثية العجلات تعمل بالبخار في المعرض العالمي بباريس عام ١٨٨٩، وصنعا سيارتهما الأولى في ورشة عملهما الواقعة شرق فرنسا.

تصنيع سيارات بمحركات دايملر

بحلول عام ١٨٩٢ أصبح اسم الشركة أبناء بيجو الإخوة، وبدأوا بتصنيع سيارات بمحركات دايملر، أراد أرماند بيجو زيادة الإنتاج، لكن يوجين لم يرغب في تكليف الشركة بالاستثمار اللازم.

لذلك، في ٢ أبريل من عام ١٨٩٦، أسس بيجو شركته الخاصة، شركة بيجو للسيارات المجهولة، وبنى مصنع في أودينكور مخصص لتصنيع السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي.

في فبراير ١٩١٠ودون وجود وريث، وافق بيجو على دمج شركته مع شركة يوجين، وعندما تنحى عن إدارة الشركة عام ١٩١٣، أصبحت بيجو أكبر شركة مصنعة للسيارات في فرنسا، وأنتجت ١٠ آلاف سيارة سنويًا.

وفاة أرماند بيجو

وتوفي أرماند بيجو في ٢ يناير من عام ١٩١٥ في نويي سور سين، بالقرب من باريس، في بلدة في ضواحي باريس،، وهو من رواد صناعة السيارات في فرنسا .