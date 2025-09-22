قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات؟

أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات
أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات
إبراهيم القادري

أرماند بيجو كان يعمل صناع فرنسي، وهو أيضا رائد في صناعة السيارات، وهو الذي حول بيجو إلى شركة مصنعة للدراجات الهوائية، ثم للسيارات، ولد أرماند بيجو عام ١٨٤٩ لعائلة بروتستانتية في هيرمونكورت ، شرق فرنسا .

 أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات

كما ان أرماند بيجو وهو ابن إميل بيجو وحفيد جان بيير بيجو ، وكانت العائلة تمتلك شركة لتصنيع المعادن، وتنتج مجموعة من السلع العملية من ضمنها، الينابيع والمناشير وإطارات النظارات ومطاحن القهوة.

زواج أرماند بيجو

في عام  1872 تزوج أرماند بيجو من صوفي ليوني فالوت، وأنجبا خمسة أطفال، لكن ابنهما الوحيد، ريموند توفي عام ١٨٩٦ .

 أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات

مراحل أرماند بيجو التعليمية

تخرج أرماند بيجو من المدرسة المركزية في باريس ، وهي مدرسة هندسية مرموقة في فرنسا، وفي عام ١٨٨١، سافر بيجو إلى إنجلترا، وذلك بعدما رأي إمكانيات الدراجات الهوائية وصناعتها.

بداية عمل أرماند بيجو

 أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات

في عام ١٨٦٥ انخرط بيجو وابن عمه الثاني يوجين في إدارة الشركة، التي كانت تعرف آنذاك باسم بيجو فرير آيني، ودخلا الشركة في صناعة الدراجات عام ١٨٨٢، وعرضا دراجة ثلاثية العجلات تعمل بالبخار في المعرض العالمي بباريس عام ١٨٨٩، وصنعا سيارتهما الأولى في ورشة عملهما الواقعة شرق فرنسا.

تصنيع سيارات بمحركات دايملر

بحلول عام ١٨٩٢ أصبح اسم الشركة أبناء بيجو الإخوة، وبدأوا بتصنيع سيارات بمحركات دايملر، أراد أرماند بيجو زيادة الإنتاج، لكن يوجين لم يرغب في تكليف الشركة بالاستثمار اللازم.

 أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات

لذلك، في ٢ أبريل من عام ١٨٩٦، أسس بيجو شركته الخاصة، شركة بيجو للسيارات المجهولة، وبنى مصنع في أودينكور مخصص لتصنيع السيارات بمحركات الاحتراق الداخلي.

في فبراير ١٩١٠ودون وجود وريث، وافق بيجو على دمج شركته مع شركة يوجين، وعندما تنحى عن إدارة الشركة عام ١٩١٣، أصبحت بيجو أكبر شركة مصنعة للسيارات في فرنسا، وأنتجت ١٠ آلاف سيارة سنويًا.

 أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية للسيارات

وفاة أرماند بيجو

وتوفي أرماند بيجو في ٢ يناير من عام ١٩١٥ في نويي سور سين، بالقرب من باريس، في بلدة في ضواحي باريس،، وهو من رواد صناعة السيارات في فرنسا .

أرماند بيجو عائلة بروتستانتية هيرمونكورت شرق فرنسا بيجو إطارات النظارات شركة بيجو محركات دايملر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

زيزو

شوبير يحسم موقف زيزو من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

محمد صلاح

عبد الباسط: صلاح أسطورة حقيقية وما حققه كبير جدا في تاريخ الكرة العالمية

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

كلاسيكو فرنسا.. باريس سان جيرمان في اختبار صعب أمام مارسيليا في فيلودروم

بالصور

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد