تطوير محور محمد بن زايد الرابط بين مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع الأعمال النهائية لتطوير محور محمد بن زايد بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يُعد من أهم محاور الربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير المحاور الرئيسية وتنفيذ شبكة طرق رئيسية على أعلى مستوى.

وأكد وزير الإسكان، أهمية رفع كفاءة وتطوير الطرق الواقعة بنطاق المدن الجديدة والحفاظ على الصورة البصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إلقاء المخلفات على الطرق، ومواصلة متابعة الصيانة الدورية للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

شملت أعمال التطوير تنفيذ طبقة الأسفلت بالحارات الرئيسية باستخدام تقنية إعادة التدوير FDR، بطول 6 كيلومترات وعرض 18 مترا لكل اتجاه بمتوسط 5 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذا الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال البردورات بالطريق.

كما تم استخدام تقنية FDR التي تضمن تطبيق أحدث الأساليب الهندسية لرفع كفاءة الطرق، كما أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة بما يواكب خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية.

وفي الإطار نفسه، جارٍ استكمال أعمال التطوير الجارية بحي جاردينيا بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، حيث استعرض المسئولون بالجهاز نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ بمختلف عناصر المشروع.

كما تم التأكيد على استكمال أعمال الطرق والأرصفة في أسرع وقت، مع الاهتمام بأعمال التشجير والزراعات لإضفاء لمسة جمالية وحضارية تليق بأهالي الحي، حيث إن المظهر الجمالي لا يقل أهمية عن استكمال المرافق والبنية التحتية.

وأكد مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن خطة رفع الكفاءة والتطوير لن تقتصر على حي جاردينيا فقط، وإنما ستمتد لتشمل عددًا من الأحياء مثل: حي الأندلس – حي اللوتس – التمر حنة – منطقة القرنفل فيلات وغيرها، مع ضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية للطرق والأرصفة والزراعات بجميع الأحياء للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة الجديدة.