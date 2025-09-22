قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. 50 دعوة تصب عليك الخير صباً وتجعل أيامك فرحاً
قبل ساعات من الاعتراف بالدولة .. "سان دوني" الفرنسية ترفع العلم الفلسطيني
المالية تستعد.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للمعلمين
الطماطم والفاصوليا.. البحوث الزراعية يعلن تسجيل هجن وأصناف محلية جديدة
القبض على شخصين و3 فتيات عرضوا نفسهم لممارسة الرذيلة على الإنترنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تطوير محور محمد بن زايد الرابط بين مدينة القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

جانب من التعديل
جانب من التعديل
آية الجارحي

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتابع الأعمال النهائية لتطوير محور محمد بن زايد بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يُعد من أهم محاور الربط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير المحاور الرئيسية وتنفيذ شبكة طرق رئيسية على أعلى مستوى.

وأكد وزير الإسكان، أهمية رفع كفاءة وتطوير الطرق الواقعة بنطاق المدن الجديدة والحفاظ على الصورة البصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إلقاء المخلفات على الطرق، ومواصلة متابعة الصيانة الدورية للحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها.

شملت أعمال التطوير تنفيذ طبقة الأسفلت بالحارات الرئيسية باستخدام تقنية إعادة التدوير FDR، بطول 6 كيلومترات وعرض 18 مترا لكل اتجاه بمتوسط 5 حارات مرورية في كل اتجاه، وكذا الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال البردورات بالطريق.

كما تم استخدام تقنية FDR التي تضمن تطبيق أحدث الأساليب الهندسية لرفع كفاءة الطرق، كما أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى معايير الجودة بما يواكب خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية.

وفي الإطار نفسه، جارٍ استكمال أعمال التطوير الجارية بحي جاردينيا بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، حيث استعرض المسئولون بالجهاز نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ بمختلف عناصر المشروع.

كما تم التأكيد على استكمال أعمال الطرق والأرصفة في أسرع وقت، مع الاهتمام بأعمال التشجير والزراعات لإضفاء لمسة جمالية وحضارية تليق بأهالي الحي، حيث إن المظهر الجمالي لا يقل أهمية عن استكمال المرافق والبنية التحتية.

وأكد مسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن خطة رفع الكفاءة والتطوير لن تقتصر على حي جاردينيا فقط، وإنما ستمتد لتشمل عددًا من الأحياء مثل: حي الأندلس – حي اللوتس – التمر حنة – منطقة القرنفل فيلات وغيرها، مع ضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية للطرق والأرصفة والزراعات بجميع الأحياء للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة القاهرة الجديدة.

أعمال الصيانة الدورية للطرق والأرصفة والزراعات التشجير والزراعات لإضفاء لمسة جمالية وحضارية استكمال أعمال الطرق والأرصفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

الاهلي

مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

ترشيحاتنا

غزة

الغزاويون يأملون في إسهام الاعتراف بالدولة الفلسطينية بوقف إطلاق النار

غزة

20 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم بينهم 15 بغزة

الدكتور عصام الحموري

عقوبات تصل إلى 15 عامًا.. الجرائم الإلكترونية خطر متصاعد يهدد المجتمع

بالصور

كنز غذائى.. فوائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى
وائد لا تحصى عند تناول البصل المشوى

سلاح خفي.. مرسيدس تتحدى بورش بسيارة جديدة

مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش
مرسيدس vs بورش

انتصار تثير الجدل خلال تكريمها في حفل جوائز “دير جست”

انتصار
انتصار
انتصار

أحدث توكتوك كهربائي في العالم.. بسرعة 75 ميل / الساعة

توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات
توكتوك سيارة ثلاثية العجلات

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد