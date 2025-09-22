قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتوجيهات الرئيس السيسي.. اللجنة المصرية تنقذ الطفل الفلسطيني جدوع وشقيقه
بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد الجولة الثامنة بالدوري والقناة الناقلة
أمطار غزيرة وعواصف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخريف
حجر الزاوية للسلام المستدام.. أستاذ قانون دولي يوضح الهدف من اعتراف الدول بفلسطين
شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير
بتواجد محمد صلاح.. كل ما تريد معرفته عن حفل الكرة الذهبية 2025
سقط وسط التلاميذ.. وفاة مدرس بأزمة قلبية أثناء طابور الصباح في قنا
مصر تواجه البرازيل في نهائي تاريخي لكأس العالم للميني فوتبول للسيدات
اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي
فتح باب التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية الأزهريّة للقبول بالمعاهد العليا
موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2025 والقناة الناقلة
عصابة عائلية أجنبية.. سقوط عاطل وزوجته وشقيقها يتاجرون بالآيس بالعجوزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للجدولة الساعة 1 مساء |||||||||||| تبدأ من 650 ألف جنيه .. سيارات جديدة 2026 بالسوق المصري

سيارات جديدة 2026 بالسوق المصري
سيارات جديدة 2026 بالسوق المصري
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ZS، وساوايست اس 05 ، ونيسان سنترا ، وكاي ي اكس 3 برو، ورينو تاليانت .

ام جى ZS موديل 2026

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود 48 لتر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.96 ثانية .

ام جى ZS موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون 40 ألف جنيه .

ساوايست اس 05 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .

ساوايست اس 05 موديل 2026

تباع سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه .

نيسان سنترا موديل 2026

تتسارع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 118 حصان، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

نيسان سنترا موديل 2026

تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 920 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

قوة سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تصل إلي 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 948 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

تنقل قوة سيارة رينو تاليانت موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها قوة 100 حصان .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 ام جى ZS موديل 2026 ساوايست اس 05 موديل 2026 نيسان سنترا موديل 2026 رينو تاليانت موديل 2026 كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الخطيب

الكشف عن الملامح الأولية لقائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي المقبلة

رمضان صبحي

دفعت فلوس لإثبات القيد ومدخلتش ولا امتحان.. اعترافات مثيرة لرمضان صبحي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

زيزو

أسطورة مصطنعة.. لاعب الاهلي السابق ينتقد جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

جولة محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي لمتابعة انتظام سير العمل

محافظ الشرقية

إحالة 9 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية ببلبيس ومشتول السوق للتحقيق

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 42 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة| صور

بالصور

طريقة عمل الخيار المخلل السريع

طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع
طريقة عمل الخيار المخلل السريع

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12
7 علامات تشير إلى النقص بالفيتامين B12

صحة الشرقية: تطعيم 521 ألف طالب مع بداية العام الدراسي ضد الإلتهاب السحائي| صور

تطعيم
تطعيم
تطعيم

شاهد.. ترامب يواسي أرملة تشارلي كيرك في حفل وداع جماهيري مثير

ترامب وأرملة كيرك
ترامب وأرملة كيرك
ترامب وأرملة كيرك

فيديو

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

المتهمين

يلقون أكياس المياه في وجوه المواطنين.. القبض على أبطال الفيديو المنتشر

نهال طايل

نهال طايل: سعيدة بنجاح تفاصيل.. وهذه نصيحتي للشباب المقبل على المجال الإعلامي

نهى صالح

نهى صالح: التعاون مع محمد هنيدي عبارة عن جد ولعب وحب|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد