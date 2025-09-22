للجدولة الساعة 1 مساء |||||||||||| تبدأ من 650 ألف جنيه .. سيارات جديدة 2026 بالسوق المصري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى ZS، وساوايست اس 05 ، ونيسان سنترا ، وكاي ي اكس 3 برو، ورينو تاليانت .

ام جى ZS موديل 2026

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 119 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها خزان وقود 48 لتر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 10.96 ثانية .

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 15 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون 40 ألف جنيه .

ساوايست اس 05 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 يصل إلي 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .

تباع سيارة ساوايست اس 05 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 949 ألف جنيه .

نيسان سنترا موديل 2026

تتسارع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 118 حصان، وبها عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 920 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2026

قوة سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تصل إلي 156 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 948 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

تنقل قوة سيارة رينو تاليانت موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها قوة 100 حصان .

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .