بوتين: روسيا ليست مهتمة بسباق التسلح وقادرة على مواجهة أي تهديدات

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الروسي بوتين، قال إن بلاده تطور خططها لتعزيز قدراتها الدفاعية مع مراعاة الوضع العالمي، منوها بأن روسيا قادرة على الرد على أي تهديدات، وروسيا ليست مهتمة بسباق التسلح.



وأضاف الرئيس الروسي، أن أسس الحوار بين الدول النووية تقوضت بسبب خطوات الغرب الهدامة، وروسيا مستعدة للالتزام بمعاهدة ستارت الجديدة للأسلحة بعد عام من انتهاء صلاحيتها إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه تم تدمير نظام السيطرة على الأسلحة النووية، والمبادرات الروسية يمكن أن تسهم في تسهيل الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.