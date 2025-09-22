أخبار السيارات| انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. تعرف على أرماند بيجو مؤسس شركة بيجو الفرنسية؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

أرماند بيجو كان يعمل صناع فرنسي، وهو أيضا رائد في صناعة السيارات، وهو الذي حول بيجو إلى شركة مصنعة للدراجات الهوائية، ثم للسيارات، ولد أرماند بيجو عام ١٨٤٩ لعائلة بروتستانتية في هيرمونكورت ، شرق فرنسا .

شهدت سيارة دودج تشالنجر SRT هيلكات وايد بودي جيلبريك "لاست كول" موديل 2023 تراجعًا ملحوظًا في قيمتها خلال فترة قصيرة، رغم ندرتها وأدائها القوي.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

المحول الحفاز هو جهاز في نظام عادم السيارات، ويعمل علي تحويل الغازات الضارة الناتجة عن الاحتراق إلى انبعاثات أقل ضررًا باستخدام معادن ثمينة منها، المحفزات لتعزيز التفاعل الكيميائي، مما يقلل من الملوثات الضارة بالبيئة وصحة الإنسان.