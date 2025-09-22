الفلسطيني للبحوث: جوتيريش وصف ما يجري في غزة بالمجزرة غير المسبوقة في التاريخ الحديث

قال الدكتور محمد المصري رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات، إنّ ردود الفعل الإسرائيلية على الاعترافات الدولية المتوالية بالدولة الفلسطينية لم تتغير ولن تتبدل، موضحة: "نحن كفلسطينيين نعيش الآن التهويد والإبادة الجماعية في قطاع غزة".



وأضاف المصري، في تصريحات مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قال، إنه لم يرَ في حياته بهذا المنظر وهذه المجزرة التي تحصل في قطاع غزة، كما قال لا تخشوا إسرائيل لأنها ما تفعل ما تهدد به، إذ تهدد بإبادة في غزة وضم الأراضي والتهويد في الضفة الفلسطينية.

وتابع: "أول أمس، قبل الاعترافات، كان هناك ضم لأكثر من قرية بجانب القدس، ومنع السكان حوالي 2000 مواطن من الدخول إلا بتصريح إسرائيلي، وأصبح هذا المواطن هو عبارة ليس مواطن، هو مقيم يأخذ تصريح للدخول والخروج".



وأردف، أنّ إمكانية القيام دولة احتلال بضم أجزاء من الضفة واردة، ولكنها لا تستطيع ضم الضفة الآن، بدليل أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستطع أن يتخذ قرار وجلس بالأمس مع الكابينت، ولم يدع سموتريتش وبن غفير حتى لا تكون هناك تصعيدات، وقال بشكل واضح بعد هذا اللقاء إن الاحتلال سيتخذ الإجراءات بعد عودته من نيويورك، أي أنه يستشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وينسق معه قبل كل شيء، لأنه لا يستطيع اتخاذ خطوة، ومن ثم، فإنه ينتظر غطاءً سياسيا من الجانب الأمريكي.