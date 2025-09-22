مناقشة المجموعة القصصية "القلب له سطوة" ضمن إصدارات النشر الإقليمي بالجيزة

شهد قصر ثقافة الجيزة حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "القلب له سطوة" للكاتب محمد كليب، ضمن حفلات توقيع الكتب الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار خطط وزارة الثقافة لدعم الحركة الأدبية بالمحافظات.

أقيم الحفل ضمن نشاط نادي الأدب، وأدار فعالياته د. ربيع شكري،

وشارك به الناقدان د. صلاح العزب، وحسن الجوخ، وشهد حضور كرم ربيع، مدير فرع ثقافة الجيزة، وعبير فوزي، رئيس نادي الأدب المركزي بالجيزة، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

استهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية لمدير عام ثقافة الجيزة، أكد خلالها أن قصور الثقافة تسعى دوما إلى توفير مساحة لتبادل الرؤى ومناقشة التجارب الأدبية في إطار رسالتها لدعم المواهب الشابة وصقل قدراتها.

من ناحيته، قدم الناقد حسن الجوخ قراءة تحليلية للمجموعة المكونة من 37 قصة قصيرة تقع في مئة صفحة، موضحا ما تحمله من دلالات إنسانية مؤثرة.

كما أثنى الناقد د. صلاح العزب على المجموعة مشيرا إلى أنها تعد تجربة مميزة للكاتب، تشهد تنوع الأساليب السردية وتطرح الكثير من المشكلات والقضايا برؤية واقعية، كما جاء في بعض القصص منها: "نار تحت الرماد"، "عم عبده"، "أيون يا بيه"، و"المتجلي أفندي"، وغيرها.

واختتم اللقاء بفتح باب المداخلات للأدباء الحاضرين الذين أشادوا بقيمة العمل وبأهمية المبادرات الثقافية التي تمنح الكتاب الشباب فرصة للظهور والتواصل مع النقاد والقراء.

وأعربت رئيس نادي الأدب المركزي، عن تقديرها لمثل هذه الفعاليات التي تعكس دور نوادي الأدب في تنمية المشهد الثقافي بالجيزة، وإتاحة المجال أمام الأجيال الجديدة لعرض نتاجها وإيجاد مساحة للحوار.

جاء الحفل ضمن فعاليات إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للثقافة العامة برئاسة الشاعر عبده الزراع، للاحتفال بالكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي الخاصة بفرع ثقافة الجيزة، في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة للاحتفاء بالمبدعين في مختلف المحافظات.