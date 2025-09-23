خالد الغندور: يكشف كواليس اجتماع مجلس إدارة الأهلي في غياب الخطيب

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعه مساء اليوم الإثنين بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الخطيب لم يحضر الإجتماع الذي استمر قرابة الساعه فقط، وجميع أعضاء مجلس الإدارة حضروا دون تواجد حسام غالي في الاجتماع الأخير له بمجلس إدارة الأهلي".

وواصل: "جميع مجلس الاداره كانوا يرتدون الذي الرسمي عدا كلا من سراج ومهند الذي تأكد خروجهم من سباق الانتخابات المقبلة".

واختتم: "استقر مجلس الإدارة على فتح باب الترشح للانتخابات المقرر لها 31 أكتوبر، مع تسويه بعض الأمور المالية بشأن نهاية المجلس الحالي".