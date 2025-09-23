قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيفية استخراج برنت تأمينات 2025.. الشروط والأوراق

الاستعلام عن برنت التأمينات
الاستعلام عن برنت التأمينات
رشا عوني

يبحث الكثير عن طريقة استخراج برنت تأمينات، ومكان استخراجه والأوراق المطلوبة، حيث تطلب الشركات والمؤسسات برنت تأميني من الموظفين الجدد عند التعيين.

نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل استخراج برنت التأمينات، ومكان استخراجه وإمكانية استخراج برنت تأمينات أونلاين .. 

 

هل يمكن استخراج برنت التأمينات أون لاين بشكل كامل؟


يمكنك الاستعلام عن برنت التأمينات إلكترونيًا، إلا أن استخراج البرنت التأميني الرسمي يتطلب التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعي التابع لمحل إقامتك، وذلك لأن البرنت التأميني يجب أن يكون مختومًا بختم المكتب الرسمي، ليتم قبوله في الإجراءات الحكومية المختلفة.

إزاي أطلع برنت تأمينات؟

 

يمكن بكل سهولة استخراج برنت تأمينات ، حيث يقوم الشخص الراغب في استخراج برنت تأمينات 2025 بـ معرفة مكتب التأمينات التابع له أولا.

ويقوم بعد معرفة مكتب التأمينات التابع له، بالذهاب إلى هذا المكتب وبعد دخول الشخص الراغب في استخراج برنت تأمينات 2025 ، مكتب التأمينات يقوم بتقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها.

برنت تأمينات برنت التأمينات استخراج برنت التأمينات الاجتماعية برنت التامينات الاجتماعية برنت تأمينات أون لاين طباعة برنت تامينات استخراج برنت تأمينات برنت تأمينات مختوم استخراج برنت التأمينات الاجتماعية أون لاين استخراج برنت تأمينات أون لاين التأمينات الاجتماعية برنت برنت تأمينات اجتماعية كيفية استخراج برنت تأمينات كيف اطلع برنت تأمينات طباعة برنت التأمينات طباعة برنت التامينات الاجتماعية ماهو برنت التأمينات عمل برنت تأمينات التأمينات برنت عايز اطلع برنت تأمينات كيفية الحصول على برنت تأمينات كيف اطلع برنت التأمينات اصدار برنت تامينات كيف اطلع برنت التامينات الاجتماعية كيفية استخراج برنت التامينات طريقة طباعة برنت التامينات الاجتماعية الحصول على برنت تامينات طلب برنت التامينات عايز اعمل برنت تامينات طريقة برنت التامينات استخراج برنت التأمينات الاجتماعية اون لاين
استخراج برنت تأمينات

مكان استخراج برنت التأمينات 

يوجد في كل مركز ومدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في محيط محل الإقامة أو عند مواجهة أي مشكلة في الحصول على الرقم التأمينى، يمكن التوجه لمكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، أو الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات في القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

كيفية الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين 2025


يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اضغط هنا للدخول على الموقع 


2. اختيار الخدمة المطلوبة

3-إذا كنت بحاجة إلى الرقم التأميني، اختر خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».
4-إذا كنت ترغب في معرفة مدد الاشتراك والأجور، اختر خدمة «الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات».
5-. الضغط على «بدء الخدمة» للانتقال إلى الخطوة التالية.
6. إدخال البيانات الشخصية، مثل:

الرقم القومي.
اسم الأم الأول باللغة العربية.
7. إجراء التحقق الأمني بالضغط على خيار «أنا لست روبوت».
8. إرسال الطلب وانتظار ظهور البيانات المطلوبة على الشاشة.

استخراج برنت تأمينات
استخراج برنت تأمينات

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات 2025

للحصول على برنت تأمينات من مكتب التأمينات الاجتماعي، ستحتاج إلى توفير الأوراق التالية:

- البطاقة الشخصية: يجب أن تكون سارية المفعول.

- شهادة الميلاد: في حالة عدم توفر البطاقة أو عند الحاجة.

استخراج برنت تأمينات الاستعلام عن الرقم التأميني خطوات استخراج برنت تأمينات مكان استخراج برنت التأمينات استخراج برنت تأميني أونلاين

