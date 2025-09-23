كيفية استخراج برنت تأمينات 2025.. الشروط والأوراق

يبحث الكثير عن طريقة استخراج برنت تأمينات، ومكان استخراجه والأوراق المطلوبة، حيث تطلب الشركات والمؤسسات برنت تأميني من الموظفين الجدد عند التعيين.

نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل استخراج برنت التأمينات، ومكان استخراجه وإمكانية استخراج برنت تأمينات أونلاين ..

هل يمكن استخراج برنت التأمينات أون لاين بشكل كامل؟



يمكنك الاستعلام عن برنت التأمينات إلكترونيًا، إلا أن استخراج البرنت التأميني الرسمي يتطلب التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعي التابع لمحل إقامتك، وذلك لأن البرنت التأميني يجب أن يكون مختومًا بختم المكتب الرسمي، ليتم قبوله في الإجراءات الحكومية المختلفة.

إزاي أطلع برنت تأمينات؟

يمكن بكل سهولة استخراج برنت تأمينات ، حيث يقوم الشخص الراغب في استخراج برنت تأمينات 2025 بـ معرفة مكتب التأمينات التابع له أولا.

ويقوم بعد معرفة مكتب التأمينات التابع له، بالذهاب إلى هذا المكتب وبعد دخول الشخص الراغب في استخراج برنت تأمينات 2025 ، مكتب التأمينات يقوم بتقديم أصل شهادة الميلاد المميكنة للموظف المختص من أجل الاطلاع عليها.

استخراج برنت تأمينات

مكان استخراج برنت التأمينات

يوجد في كل مركز ومدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في محيط محل الإقامة أو عند مواجهة أي مشكلة في الحصول على الرقم التأمينى، يمكن التوجه لمكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة، أو الفرع الرئيسي لهيئة التأمينات في القاهرة بشارع الألفي بمنطقة وسط البلد.

كيفية الاستعلام عن برنت التأمينات أون لاين 2025



يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

اضغط هنا للدخول على الموقع



2. اختيار الخدمة المطلوبة

3-إذا كنت بحاجة إلى الرقم التأميني، اختر خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

4-إذا كنت ترغب في معرفة مدد الاشتراك والأجور، اختر خدمة «الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات».

5-. الضغط على «بدء الخدمة» للانتقال إلى الخطوة التالية.

6. إدخال البيانات الشخصية، مثل:

الرقم القومي.

اسم الأم الأول باللغة العربية.

7. إجراء التحقق الأمني بالضغط على خيار «أنا لست روبوت».

8. إرسال الطلب وانتظار ظهور البيانات المطلوبة على الشاشة.

استخراج برنت تأمينات

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات 2025

للحصول على برنت تأمينات من مكتب التأمينات الاجتماعي، ستحتاج إلى توفير الأوراق التالية:

- البطاقة الشخصية: يجب أن تكون سارية المفعول.

- شهادة الميلاد: في حالة عدم توفر البطاقة أو عند الحاجة.