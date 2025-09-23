قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تباين أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 عند مستويات متفاوتة بين اللحوم البلدية والمستوردة، 

وواصلت اللحوم البلدية تسجيل أسعار مرتفعة مقارنة بالمستوردة، بينما وفرت بعض المنافذ الحكومية لحوما بأسعار أقل نسبيا للتخفيف عن المواطنين.

أسعار اللحوم البلدية...

الكندوز من 420 إلى 470 جنيها

البتلو من 400 إلى 421 جنيها

الضأن البلدي من 450 إلى 500 جنيها

الجملي من 300 إلى 350 جنيها

الموزة البلدي نحو 295 جنيها

الكبدة البلدي من 420 إلى 480 جنيها

السجق البلدي من 430 إلى 460 جنيها

المفروم البلدي من 430 إلى 470 جنيها

الكبدة الكندوز من 400 إلى 430 جنيها

الطرب البلدي من 450 إلى 480 جنيها

الريش والكستليتة من 450 إلى 500 جنيها

اللحوم الطازجة في بعض المنافذ من 280 إلى 300 جنيها


أسعار اللحوم المستوردة....

اللحوم البرازيلية المجمدة من 210 إلى 250 جنيها

اللحوم السودانية الطازجة من 280 إلى 310 جنيها

اللحم الهندي المجمد من 180 إلى 200 جنيها

الكتف البرازيلي من 230 إلى 260 جنيها

البوفتيك المستورد من 240 إلى 270 جنيها

الكبدة المستوردة من 120 إلى 150 جنيها

المفروم المستورد من 200 إلى 230 جنيها

اللحم الضأن المستورد من 220 إلى 260 جنيها

لحوم الجاموس المستوردة من 190 إلى 220 جنيها


تشير حركة السوق إلى أن اللحوم البلدية ما زالت تحافظ على أسعار مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف التربية والأعلاف والنقل، وهو ما يجعل الإقبال عليها محدودا نسبيا مقارنة بالمستوردة.

في المقابل، توفر اللحوم البرازيلية والهندية بديلا أقل سعرا وتلقى رواجا متزايدا بين المستهلكين، خاصة مع فروق الأسعار التي تتجاوز 150 جنيها في الكيلو الواحد.

وتلعب المنافذ الحكومية دورا مهما في موازنة السوق من خلال طرح لحوم طازجة ومستورد بأسعار مخفضة، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط على الأسر.

ومع ذلك تبقى التوقعات قريبة من الاستقرار في المدى القصير مع احتمال تسجيل زيادات طفيفة إذا استمرت أزمة الأعلاف أو ارتفعت تكاليف الاستيراد.

لحوم لحم ضاني لحم مستورد

