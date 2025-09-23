الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية أمام فريق حرس الحدود، حيث ستقام المباراة على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتعد هذه المباراة البروفة الأخيرة للشياطين الحمر قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك يوم الاثنين المقبل.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يمتلك المارد الأحمر 9 نقاط في رصيده من 6 مباريات، حيث فاز في مباراتين في هذا بالإضافة إلى وتعادل في ثلاث وخسر واحدة، مسجلاً 8 أهداف ومستقبلاً 6، بينما يدخل فريق حرس الحدود اللقاء برصيد 8 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر مرتين، وأحرز لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم العدد ذاته.

طموحات الشياطين الأحمر

يسعى النادي الأهلي إلى الحفاظ على لقب الدوري المحلي الذي توج به الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع بيراميدز حتى الجولة الأخيرة، ورغم البداية المهتزة هذا الموسم، يأمل الفريق في استعادة توازنه ومصالحه جماهيره من خلال تحقيق الفوز على حرس الحدود ومواصلة التقدم نحو المنافسة على اللقب المحبب لجماهيره.

نتائج الأهلي

افتتح الأهلي مشواره في الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، ثم فاز على فاركو 4-1، ولم يخض مباراة الجولة الثالثة لخصوصية نظام البطولة هذا الموسم بمشاركة 21 فريقاً فقط، بعدها تعادل سلبياً مع غزل المحلة، وخسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ثم تعادل مع إنبي 1-1، قبل أن يحقق فوزاً صعباً على سيراميكا بهدف نظيف.

الأسلحة الهجومية والغيابات

يعتمد عماد النحاس على مجموعة من العناصر الهجومية المميزة مثل جراديشار، وأشرف بن شرقي، وتريزيجيه، ومحمد شريف، من أجل تهديد مرمى حرس الحدود وتحقيق نتيجة إيجابية، بينما يغيب عن الفريق كل من إمام عاشور وزيزو بداعي الإصابة.

موقف حرس الحدود واستعداداته

أما فريق حرس الحدود فيخوض المباراة بصفوف شبه مكتملة، حيث يعود الموريتاني عبد الله عوبيد بعد انتهاء الإيقاف، فيما يغيب المهاجم عمرو جمال بسبب الإصابة، ويقود الفريق فنياً أحمد زهران المدرب العام، في ظل غياب المدير الفني عبد الحميد بسيوني الذي يخضع لفترة نقاهة بعد عملية جراحية ناجحة إثر وعكة صحية مفاجئة.

طموحات حرس الحدود امام المارد الأحمر

طالب أحمد زهران لاعبيه بضرورة استغلال تراجع مستوى الأهلي هذا الموسم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، خاصة وأن الفريق ظهر بشكل منظم في الجولات الماضية، آخرها الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف.