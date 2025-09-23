قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تتويجا لجهود متواصلة.. محافظ الدقهلية يعلن بدء تشغيل محطة مياه ببلقاس

همت الحسينى

أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم، بدء تشغيل توسعات محطة مياه الشرب ببلقاس "ابو عرصة"، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب

وأكد محافظ الدقهلية أن بدء تشغيل المحطة اليوم يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تابع المحافظ على مدار الأسابيع الماضية نسب تنفيذ الأعمال.

 وشدد مرارًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، للوصول إلى المرحلة الحالية وهي بدء تشغيل المحطة اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتغلب على نقص المياه في أماكن .

وأوضح أنه بدأ تشغيل المحطة يمثل خطوة مهمة في إطار دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تُعد من أولويات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات واستكمال مشروعات البنية الأساسية.

وأوضح  أن توسعات محطة مياه ابو عرصة بطاقة إنتاجية 34 ألف متر مكعب/يوميا، لتصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 102 متر مكعب، وأن هذه الكميات يتم ضخها في الشبكة لتخدم قرى مركز بلقاس وزيادة ضغوط المياه فيها، كما تخدم بعض القرى في مركزي نبروه وطلخا، في إطار التغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق.

الدقهلية محافظ بلقاس مياه

