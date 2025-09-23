تتويجا لجهود متواصلة.. محافظ الدقهلية يعلن بدء تشغيل محطة مياه ببلقاس

أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، بدء تشغيل توسعات محطة مياه الشرب ببلقاس "ابو عرصة"، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال التوسعات بالمحطة، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 34 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب

وأكد محافظ الدقهلية أن بدء تشغيل المحطة اليوم يأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلتها المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حيث تابع المحافظ على مدار الأسابيع الماضية نسب تنفيذ الأعمال.

وشدد مرارًا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، للوصول إلى المرحلة الحالية وهي بدء تشغيل المحطة اليوم، لتلبية احتياجات المواطنين من المياه، والتغلب على نقص المياه في أماكن .

وأوضح أنه بدأ تشغيل المحطة يمثل خطوة مهمة في إطار دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي تُعد من أولويات الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات واستكمال مشروعات البنية الأساسية.

وأوضح أن توسعات محطة مياه ابو عرصة بطاقة إنتاجية 34 ألف متر مكعب/يوميا، لتصبح الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 102 متر مكعب، وأن هذه الكميات يتم ضخها في الشبكة لتخدم قرى مركز بلقاس وزيادة ضغوط المياه فيها، كما تخدم بعض القرى في مركزي نبروه وطلخا، في إطار التغلب على مشكلة نقص المياه في بعض المناطق.