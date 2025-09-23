شوبير يكشف عن غيابات جديدة في الأهلي أمام الزمالك وحرس الحدود

أكد الإعلامى أحمد شوبير إن الأهلى يعانى من غيابات صعبة بالجملة أمام حرس الحدود فى المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري في البروفة الأخيرة للمارد الأحمر قبل مباراة القمة أمام الزمالك الاثنين المقبل.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه مع شوبير على إذاعة "أون سبورت إف إم"، أن محمد مجدي أفشة تعرض لإصابة في عضلة السمانة خلال المران الأخير استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 10 أيام، ما يعني غيابه رسميًا عن مباراة القمة أمام الزمالك



وأشار أحمد شوبير، إلى أنه يجب إعطاء الشباب الفرصة فى ظل الغيابات من أجل إعطائهم الثقة خلال المرحلة المقبلة وخاصة فى مباريات الرابطة وغيرها.



وأوضح شوبير أن الأهلى بقيادة مديره الفنى عماد النحاس يمتلك حالة من الثقة بعد الفوز على سيراميكا فى المباراة الماضية.