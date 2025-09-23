أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الزمالك والجونة

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط ، سؤالاً مثيرا بشأن توقعات مباراة نادي الزمالك أمام نادي الجونة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب أحمد عبد الباسط: "ما هي توقعاتك لمباراة الزمالك والجونة اليوم في بطولة الدوري؟".

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، مواجهة أمام نظيره فريق الجونة في إطار منافسات الجولة الثامنة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد اللقاء

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والجونة يوم الثلاثاء القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة.