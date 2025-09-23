محافظ كفر الشيخ: تطهير 75% من بالوعات الصرف وصفايات الأمطار بدسوق |صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في رفع درجة الاستعداد لفصل الشتاء، من خلال تنفيذ أعمال تطهير بيارات الصرف الصحي وصيانة وتشغيل صفايات الأمطار.

وقال المحافظ خلال بيان اليوم، إنه جرى الانتهاء من 75% من أعمال تطهير بالوعات الصرف الصحي وصفايات الأمطار، وذلك تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

كلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وكافة الأجهزة والقطاعات المعنية، برفع درجة الاستعداد مبكراً لموسم الشتاء ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ووجه بتكثيف الجهود لرفع وكسح مياه الأمطار أولًا بأول، وتحسين منظومة النظافة، والاستمرار في تطهير شبكات الصرف الصحي، إلى جانب صيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.