أكمل فاروق: دراسة قوانين التصالح والبناء في صدارة أولويات الشيوخ بالفصل الجديد

قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء ستكون في مقدمة أولوياته بالفصل التشريعى الثانى بمجلس الشيوخ.



وأضاف فاروق في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، علي هامش حفل استقبال الأعضاء الجدد بمقر مجلس الشيوخ، أن أبرز الملفات التى من المقرر الاهتمام بها في الفترة المقبلة، استكمال مسيرة ملفات الإسكان والنقل والتنمية المحلية، ودراسة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بها.

وتوافد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين على مقر المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية.

واستخرج نحو 25 عضوا بمجلس الشيوخ كارنيهات العضوية للفصل التشريعي الثانى 2025.

واستقبلت اللجان التى خصصتها الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، صباح اليوم، عددا من الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوم لاستخراج كارنيهات العضوية،وتفعيل البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف.

وأكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس:أن المجلس سيستمر في استقبال الأعضاء الجدد لاستخراج كارنيهات العضوية عن قطاعات القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.