مفتي الجمهورية ينعي آل الشيخ بكلمات مؤثرة

نعى د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة.

وأكد مفتي الجمهورية ، أن الشيخ -رحمه الله- كان عالمًا جليلًا، وفقيهًا مدققًا، عميق الفهم، واسع الاطلاع، متقنًا لعلوم الفقه والأصول والحديث، راسخ القدم في الاجتهاد، ثاقب النظر في الرأي، أفنى حياته في خدمة العلم وأهله، تعليمًا وإرشادًا وتوجيهًا، وكان -رحمه الله إلى جانب ذلك كله- يتسم بأخلاقه الرفيعة، وتواضعه الجم، تاركًا للمكتبة العلمية مؤلفات قيمة في العقيدة والشريعة والأخلاق.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى أهله وذويه ومحبيه، وزملائه وطلابه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».