قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية
خبير: الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج يقودان قاطرة الاقتصاد بقوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية ينعي آل الشيخ بكلمات مؤثرة

فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية،
فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية،

نعى د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،  فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة.

وأكد مفتي الجمهورية ، أن الشيخ -رحمه الله- كان عالمًا جليلًا، وفقيهًا مدققًا، عميق الفهم، واسع الاطلاع، متقنًا لعلوم الفقه والأصول والحديث، راسخ القدم في الاجتهاد، ثاقب النظر في الرأي، أفنى حياته في خدمة العلم وأهله، تعليمًا وإرشادًا وتوجيهًا، وكان -رحمه الله إلى جانب ذلك كله- يتسم بأخلاقه الرفيعة، وتواضعه الجم، تاركًا للمكتبة العلمية مؤلفات قيمة في العقيدة والشريعة والأخلاق.

وتقدم  مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى أهله وذويه ومحبيه، وزملائه وطلابه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

مفتي الجمهورية وفاة فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وفاة مفتي المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

وزارة الشباب والرياضة

لجنة من رقابة الشباب والرياضة للتفتيش المالي والإداري على أندية الفيوم

وزير الشباب: بروتوكول تعاون مع "الرقابة على الصادرات والواردات: لحماية المستهلك الرياضي

وزير الشباب: بروتوكول تعاون مع "الرقابة على الصادرات والواردات لحماية المستهلك الرياضي

كأس العالم للجيت كون دو

مصر تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم للجيت كون دو بمشاركة دولية واسعة

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد