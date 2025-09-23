دفع رباعي.. اشتري ميتسوبيشي باجيرو بـ 350 ألف جنيه

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990، وتنتمي باجيرو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990 الخارجية

ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

تمتلك ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي ، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطعا شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي أيضا علي حقيبة السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها عتبات أبواب خارجية لسهولة الدخول والخروج من السيارة .

محرك ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

تستمد سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990 قوتها من محرك سعة 2400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 289 ألف/كم، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990 الداخلية

ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

تحتوي مقصورة ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990 علي العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مقابض أبواب داخلية لسهولة الدخول والخروج من السيارة، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة ، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990

تباع سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 1990 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .