مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
محافظات

نائب محافظ أسوان يقود حملة لرفع500 حالة إشغال بسوق السيل

محمد عبد الفتاح

شهدت مدينة أسوان حملة مكبرة بقيادة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ إستهدفت سوق السيل والمنطقة المحيطة وذلك فى ظل التوجيهات المشددة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية بالشوارع الداخلية بمدينة أسوان بمواصلة تكثيف الجهود لرفع كافة أشكال الإشغالات والتراكمات والمخلفات من الأسواق والشوارع والميادين الرئيسية .

شارك فى جهود الحملة شرطة المرافق والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء ، والعاملين والفنيين المدعمين بالسيارات والمعدات الثقيلة .

وأسفرت عن رفع وإزالة نحو 500 حالة إشغال متنوعة من العربات والمفروشات ومخالفات تعيق حركة المشاة والمركبات، مع تكسير الأكشاك والعربات المخالفة ، وتقطيع ونشر التندات، وكافة المخالفات من المبانى التى تتجاوز خطوط التنظيم المحددة ، وتتعدى على حرم الطريق ، كما تم مصادرة كافة المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة لضمان عدم عودتها مرة أخرى .

رفع الإشغالات

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن تنظيم هذه الحملات يأتى ضمن خطة متكاملة لإعادة الإنضباط للشارع الأسوانى ، وفتح المحاور المرورية أمام المواطنين بما يساهم فى تعزيز الوجه الحضارى والجمالى للمدينة .

وشدد المحافظ على إستكمال سلسلة الحملات بشكل يومى ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين والمتعدين على حرمة الشارع العام ، وهو الذى يأتى لفرض هيبة القانون والقضاء على الفوضى لتظل زهرة الجنوب نظيفة وآمنة أمام مواطنيها وزائريها .

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق العام ، وذلك بناءاً على تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

واستهدفت الحملة التى تمت بمشاركة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ عدداً من المناطق الحيوية ، كان فى مقدمتها ميدان المستشفى الجامعى بشارع كسر الحجر ، والتى شهدت العديد من الإشغالات ، وهو الذى كان يتطلب معه إخلاءها من الإشغالات والمخالفات التى تعيق الحركة وتؤثر سلباً على المظهر العام .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

