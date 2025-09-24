منها أوريس وبيجو.. سيارات مستعملة بالسوق المحلي

يوجد داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا اوريس، وهيونداي افانتي، وبيجو 307، وميتسوبيشي لانسر، وكيا بيكانتو .

تويوتا اوريس موديل 2014

تستمد سيارة تويوتا اوريس موديل 2014 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 138 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا اوريس موديل 2014

تباع سيارة تويوتا اوريس موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي افانتي موديل 2003

تحصل سيارة هيونداي افانتي موديل 2003 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي افانتي موديل 2003

تتوافر سيارة هيونداي افانتي موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 307 موديل 2007

تنقل قوة سيارة بيجو 307 موديل 2007 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 307 موديل 2007

تباع سيارة بيجو 307 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

تمكنت سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 من قطع مسافة 110 ألف/كم، وبها محرك سعة 2400 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

تأتى سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2006

تباع سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 في سوق السيارات المصري باللون الأزرق، وبها محرك سعة 1100 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 114 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2006

سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .