بكاء الفنانة ناني سعد الدين.. ومفيدة شيحة: كلنا معاكي

رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات المذاع عبر قناة النهار وان مساء اليوم الثلاثاء، أزمة الفنانة ناني سعد الدين، والتي تردّد أنها تعاني من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفقرة، دخلت الفنانة ناني سعد الدين في نوبة بكاء شديدة بسبب الشائعات حول تعرضها لأزمة مالية، قائلة: “ليه الإهانة دي؟ وليه الناس تقول حاجة محصلتش؟ أنا لا أعاني من أي أزمة مالية، ولم أبع عفش بيتي لحاجتي للمال. اللي حصل مجرد رغبة في التريند حتى لو بالكذب.”

وتابعت ناني سعد الدين: “مش عايزة حاجة من حد، ومش عايزة حد يتكلم عليّ. الناس بتشتمني في التعليقات، وأنا عملت إيه؟ طول عمري قافلة بابي عليّ.”

من جانبها، وجّهت الإعلامية مفيدة شيحة حديثها للفنانة: “كلنا معاكي وبنحبك، وأنتِ فنانة جميلة ونحب نسمع صوتك. إحنا موجودين معاكي، ونتمنى دائمًا نكون على تواصل ونسمع عنك كل خير وسلامة.”